"¡Se los dije!": Mujer que encontró el cuerpo de su hermana asesinada increpa a Carabineros

03 mar. 2025 - 14:20 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción causó el viernes pasado el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven venezolana de 22 años que se encontraba desaparecida desde hace casi una semana y que fue encontrada por su propia hermana en un departamento en Temuco, región de La Araucanía.

La víctima había viajado días atrás desde Maipú a Temuco para visitar a su presunta pareja, también venezolano, en situación migratoria irregular en Chile.

Con el paso de los días, la familia comenzó a preocuparse debido a que Sarais González no daba señales de vida, por lo que su propia hermana viajó hasta La Araucanía y se encontró con el cadáver, lo que quedó registrado en un video viralizado en redes sociales, en el que además increpó a Carabineros.

El hallazgo

Luego de permanecer desaparecida por varios días, la familia de la víctima viajó a Temuco para dar con su paradero. Ahí supieron la noticia de que la pareja, Jeison Barrios, había sido detenido hace un par de días por lesiones graves gravísimas, incendio tentado y violación de morada contra un hombre al que le causó la pérdida de un ojo.

Con esa información, comenzaron a sospechar que el sujeto le había hecho algo a la joven venezolana, por lo que la hermana llegó hasta el departamento de Barrios, se encaramó por el exterior del edificio y entró por el balcón, donde lamentablemente encontró a su hermana muerta en un avanzado estado descomposición y con heridas cortopunzantes.

Todo ello quedó registrado en un video en el que se aprecia a la hermana de la víctima gritando de forma desgarradora para luego entrar al departamento junto a un familiar.

"¡Se los dije!": Hermana de la víctima increpa a Carabineros

Luego, en otro video grabado por la propia mujer, se le escucha gritar entre llantos: "Huele muy mal, ahí están los cascos, hay moscas. (Los Carabineros) no quisieron entrar (...) estos incompetentes, malditos".

Tras ello, le abre la puerta a Carabineros para que registren el domicilio y les grita: "Ustedes no quisieron entrar, miren las moscas. Se los dije, se los dije. Ahí está. Se los dije y no me hicieron caso".

A causa del estado del cadáver, se presume que la mujer fue asesinada el fin de semana pasado y se investiga el caso como un femicidio, pues el principal sospechoso es Jeison Barrios.

