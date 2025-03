"Ya estás con nosotros": Diputada Karol Cariola anuncia que se convirtió en madre

03 mar. 2025 - 11:41 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada Karol Cariola confirmó la mañana de este lunes, a través de redes sociales, que se convirtió en mamá por primera vez, fruto de su relación con el también parlamentario Tomás de Rementería.

"Ya estás con nosotros"

"Después de largas hora de trabajo de parto, ya estás con nosotros. ¡Bienvenido, Borjita!", escribió Cariola en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía de ella y su pareja junto al bebé.

Anuncio de Cariola se llenó de felicitaciones

La publicación de la legisladora rápidamente generó alegría en sus seguidores, quienes no tardaron en transmitirle sus felicitaciones en los comentarios.

"Bienvenido, Borjita. Muchas felicidades", le escribió la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, mientras que la exchica reality y activista por los animales, Eliana Albasetti, le comentó: "Qué hermosura".

"Es uno de los desafíos más grandes a los que me he enfrentado en la vida"

Fue el 13 de agosto del año pasado cuando la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, sorprendió al anunciar en redes sociales que estaba embarazada y que tenía tres meses de gestación.

En esa oportunidad, Cariola manifestó que "han sido casi 3 meses de bastantes síntomas, de cambios en mi cuerpo y sensaciones nuevas. Por supuesto, es una decisión consciente".

Agregó que "seré madre por primera vez. No voy a negarles que me siento diferente y que es uno de los desafíos más grandes a los que me he enfrentado en mi vida".

