Acusado de asesinar a exbailarina de Música Libre explicó en confesión por qué cometió el crimen: Todo fue por líos de dinero

01 mar. 2025 - 16:17 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado se realizará el funeral de María Angélica Ascuí Silva, mujer de 69 años que fue asesinada y cuyo cuerpo fue encontrado bajo un puente la noche del martes en la comuna de Castro, en la isla de Chiloé, región de Los Lagos.

Conmoción en región de Los Lagos

El crimen ha generado conmoción en la zona, no solo por su crueldad, sino también porque, con el pasar de las horas, se supo que Ascuí había sido exbailarina de Música Libre, icónico programa de la década del 70 que marcó a toda una generación.

Sin embargo, desde entonces se había alejado de las luces y su vida actual nada tenía que ver con las cámaras. Oriunda de la Región Metropolitana, María Angélica llevaba más de una década viviendo en Los Lagos, dedicándose al rubro del turismo y al arriendo de cabañas.

Fue precisamente en el contexto de su trabajo en el que terminó siendo asesinada. Y es que todo se originó por un conflicto económico que tuvo con Andrés Mauricio Hernández Toro, ciudadano colombiano de 47 años.

"Yo era carnicero, por eso no me costó hacer lo que hice"

Mediante un amigo, Hernández llegó hace cuatro meses a vivir a una cabaña en Castro, propiedad de la exbailarina. El inmueble colindaba con el domicilio de Ascuí, por lo que, en la confianza propia de vecinos, ella le habría propuesto venderle la cabaña por $40 millones, según consignó Radio Bío Bío.

Como "pie" para concretar la venta, el hombre le ofreció un poco menos de $4 millones, lo que correspondería a la totalidad de sus ahorros, mientras que el resto del dinero se lo pagaría mensualmente, a modo de dividendo.

Sin embargo, según la versión del detenido, en una de las juntas que solía tener con María Ángelica, la exintegrante de Música Libre le confesó que estaba pasando por graves problemas financieros, que contemplaban el embargo de sus cabañas, incluyendo la que le había ofrecido.

Debido a esta situación, el "parcero", como era conocido, se sintió engañado y pidió su dinero de vuelta, pero este no fue entregado. Según Hernández, el jueves 20 de febrero volvió a exigir la devolución, pero todo terminó en una pelea. "Me dijo que si ella perdía, yo también y, sin mediar provocación, me pegó una cachetada", contó.

Posterior a ello, se produjo el crimen. El ciudadano colombiano la apuñaló en varias oportunidades con una lima de motosierra, hasta darle muerte. Luego, la descuartizó y la llevó hasta el puente, en donde fue encontrada.

"Yo en Colombia era carnicero, fue por ello que no me costó hacer lo que hice", confesó ante la policía días después, de acuerdo al citado medio.