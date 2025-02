"María dejó de sufrir": La confesión del hombre que se entregó por el crimen de exbailarina de Música Libre en Chiloé

28 feb. 2025 - 20:32 hrs.

¿Qué pasó?

Se revelaron detalles de la confesión del hombre que se entró por el asesinato de María Angélica Ascuí Silva, adulta mayor de 69 años y exintegrante del recordado programa de los 70 Música Libre, quien fue encontrada muerta bajo el puente San Pedro en la comuna de Castro, en la isla de Chiloé, región de Los Lagos.

El detenido fue identificado como Andrés Mauricio Hernández Toro, un colombiano de 47 años que llegó a la Segunda Comisaría de Castro a contar lo ocurrido.

¿Qué se sabe de la relación que tenía el autor confeso y María Angélica Ascuí?

Mediante un amigo, Hernández llegó hace cuatro meses a vivir a una cabaña en Castro, la cual pertenecía a la exbailarina, que se dedicaba al rubro del turismo. Incluso, Ascuí vivía al lado del imputado y le habría propuesto venderle el inmueble por $40 millones, según consignó BiobioChile.

Como "pie" para concretar la venta, el hombre le ofreció un poco menos de $4 millones, lo que correspondería a todo su ahorro, mientras que el resto del dinero se lo pagaba mensualmente, como una forma de dividendo.

Sin embargo, según la versión del detenido, en una de las juntas que solía tener con María Ángelica, la exbailarina le confesó que estaba pasando por graves problemas financieros, que contemplaban el embargo de sus cabañas, incluyendo la que le había ofrecido.

Debido a esta situación, el "parcero", como era conocido, se sintió engañado y pidió su dinero de vuelta, pero éste no fue entregado.

"Me dijo que acabara con su sufrimiento"

Hernández declaró que el pasado jueves volvió a exigir la devolución del dinero, lo que derivó en una discusión. "Me dijo que si ella perdía, yo también y sin mediar provocación, me pegó una cachetada", contó.

"Ante la agresión, yo saqué una lima de motosierra que tenía en el bolsillo trasero de mi pantalón y se la enterré en la costilla izquierda", recordó, agregando que "yo no la vi sangrar, ella tampoco se quejó. Ella nuevamente me pegó una cachetada y eso me dio rabia. Ya no fue una sola vez que le enterré la lima, fueron muchas veces. Todas se las pegué en la costilla izquierda".

De acuerdo a la versión del hombre, la mujer cayó tendida sobre la cama y, pese a la gran cantidad de puñaladas que recibió, quedó viva. "María me dijo que acabara con su sufrimiento", afirmó. Como manera de "hacerle caso", fue a su cabaña y buscó una espátula para raspar y terminó con la vida de Ascuí con un corte en el cuello. "Ahí María dejó de sufrir".

"No puedo más con la culpa"

Después de cometer el crimen, Hernández se fue a dormir. Posteriormente, limpió la habitación y envolvió el cadáver en un cobertor. "Al cargarla me di que era muy pesada", contó en la comisaría, afirmando que por eso decidió desmembrar sus extremidades.

"Yo en Colombia era carnicero, fue por ello que no me costó hacer lo que hice y tampoco me dio asco", expresó.

Al llegar a la comisaría para entregar su confesión, dijo: "vengo a entregarme, yo maté a la mujer que encontraron bajo el puente. No puedo más con la culpa".

"El parcero" fue aprehendido y el mismo jueves se amplió su detención para este domingo 2 de marzo, a la espera de la autopsia de la víctima.