Muere a los 94 años Miguel Otero Lathrop: Fue uno de los fundadores de RN y senador de la República

¿Qué pasó?

A través de redes sociales, Renovación Nacional (RN) dio a conocer este sábado el fallecimiento Miguel Otero Lathrop, a los 94 años, quien fue uno de los fundadores y vicepresidente de la tienda política.

Otero fue también senador de la República y embajador en Argentina. "Destacamos su compromiso irrestricto con Chile. Desde RN, enviamos un abrazo y nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos y cercanos", se indicó desde el partido.

La vida de Miguel Otero Lathrop

De acuerdo a la Biblioteca del Congreso Nacional, Miguel Otero Lathrop terminó sus estudios secundarios en la Escuela Militar Bernardo O’Higgins, mientras que en 1947 adquirió el grado de Oficial de Infantería y se retiró de la institución en 1950.

Posteriormente, estudió derecho en la Universidad de Chile y se tituló de abogado en 1955. En 1956, fue becado en el Law Institute of the Americas, Southern Methodist University, donde obtuvo un Master in Comparative Law con distinción "Cum Lauda" en 1957.

Una vez que finalizó sus estudios fuera de Chile, fue docente en la Universidad de Chile en la década del 60. Tras el golpe de Estado en 1973, se desempeñó en distintos cargos administrativos de la casa de estudios mencionada.

A fines de los 80, Miguel Otero fue una pieza fundamental en los inicios de Renovación Nacional, por lo que en 1988 y 1992 fue su vicepresidente.

Fue senador por la séptima circunscripción de Santiago Poniente, región Metropolitana, entre 1991 y 1998.

