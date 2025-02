Jadue afirma estar disponible para nueva carrera presidencial y arremete contra Presidente Boric: "Faltó cumplir la promesa"

26 feb. 2025 - 22:20 hrs.

¿Qué pasó?

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, reafirmó su disponibilidad para asumir una nueva carrera presidencial en representación del Partido Comunista (PC). Esto, a la vez que cuestionó la gestión del actual mandatario, Gabriel Boric.

"Yo lo he dicho más de una vez. Sí, estoy disponible", declaró en conversación con el periodista Freddy Stock para el programa Stock Disponible de Vía X.

No obstante, el exjefe comunal y actual imputado por delitos de corrupción, indicó que existen varias posibles cartas dentro de su colectividad. "Hay más nombres. Está la ministra Jara, está Bárbara Figueroa, está, Carmen Hertz, una tremenda candidata. El partido, afortunadamente, no como otros partidos que andan buscando por todas partes candidatos y no encuentran, tenemos muchos nombres y el partido va a tomar la mejor decisión para Chile y para su pueblo", señaló.

Esta última frase de Jadue fue entendida como una indirecta en contra del Frente Amplio, partido del Presidente Gabriel Boric y que ha presentado dificultades para definir una alternativa propia. De hecho, llegando a levantar la idea de proclamar una tercera candidatura de la exmandataria socialista, Michelle Bachelet.

En su mismo tono crítico, el exalcalde arremetió contra el Presidente Boric y su gestión frente a la muerte del exjefe de Estado, Sebastián Piñera, en 2024. Allí, recordó la declaración que hizo el actual mandatario en el funeral, cuando expresó que "durante su gobierno, las querellas y recriminaciones fueron más allá de lo justo y razonable".

"Habría que preguntarle al Presidente por qué ha cambiado tanto de opinión en tantas materias. Por ejemplo, el TPP-11, esta condición que él le atribuye a Sebastián Piñera de ser un demócrata convencido, yo no estoy convencido (…) Alguien que le declara la guerra a su pueblo no es un gran demócrata, para mí al menos", sentenció.

En ese sentido, agregó que "yo creo que faltó cumplir la promesa que el Presidente Boric hizo en campaña, que lo íbamos a perseguir (a Sebastián Piñera) y que lo íbamos a juzgar por la violación de los Derechos Humanos, que fue lo que el Presidente dijo cuando él era candidato".

