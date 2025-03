"Era una mujer de alma libre": El testimonio de la hija de la exbailarina de Música Libre que fue asesinada en Chiloé

01 mar. 2025 - 10:12 hrs.

Ayer viernes 28 de febrero se conoció parte de la confesión del hombre de nacionalidad colombiana que se entregó por el asesinato de la exbailarina María Angélica Ascuí Silva, de 69 años y exintegrante del recordado programa Música Libre, quien fue encontrada muerta bajo el puente San Pedro en la comuna de Castro, en la Isla de Chiloé, región de Los Lagos.

Cabe señalar que, según el testimonio del presunto homicida, y quien será formalizado este domingo, la situación se originó por un conflicto con una cabaña en la localidad mencionada, de la que Ascuí era dueña.

El testimonio de la hija de la exbailarina

Camila Spitzer (45), hija de la exbailarina, entregó su testimonio y contó cómo se enteró de la muerte de su madre. De hecho, partió relatando a Emol que "el pasado viernes 21 de febrero ella me escribió por WhatsApp en la noche. Ese día salí muy tarde del trabajo, y nunca le respondí. Ya el sábado le escribo de vuelta... pero nunca más tuve respuesta".

Sobre el recuerdo de su progenitora, la mujer dijo que "era una mujer de alma libre, muy cariñosa con sus cuatro hijos, pero quería paz, aventura. Por eso se fue de Santiago en busca de libertad. Vivió en Marbella, en Concón, Laguna Verde y finalmente nos dijo que encontró su paraíso en Castro. Llena de naturaleza".

Antes de enterarse del asesinato, Camila indicó que "yo le escribí el sábado, no me respondió. El domingo, tampoco, misma cosa el lunes. Ahí ya me pareció raro, pero pensé que quizás se había ido a una cabaña que ella tenía y donde no había nada de conexión. Pero su pareja, un alemán, nos llamó, que si sabíamos de ella, ahí nos preocupamos".

La hija de Ascuí señaló que la pareja de su madre fue a buscarla, momento en que después se encontró con el colombiano y tuvieron un diálogo. "Le dijo que mi mamá había estado ebria porque había tomado mucho whisky y había decidido venirse a Santiago en auto. Raro, primero porque ella no tomaba whisky y segundo porque nunca llegó acá", contó Spitzer.

La mujer reconoció que, en un primer momento, sospechaban del alemán. "Obviamente en casos así como que la primera sospecha fue él, pero por suerte luego se dilucidó todo. Volvieron a hablar con el colombiano porque era la última persona que la había visto. Y ahí hubo algunas incongruencias", señaló.

Sobre el testimonio que entregó dicho sujeto, reconociendo el crimen, Camila Spitzer dijo que "les contó que tuvieron una pelea por el arriendo, por dinero. Él se ofuscó y la agredió con un arma cortopunzante. Mi mamá igual intentó pelear, se arrancó a una pieza, pero él la siguió. Y ahí le propinó otras heridas. Él mismo contó que al verla sufrir, decidió darle muerte, de una forma espantosa".

Por último, la hija de la bailarina señaló que "me llaman y me cuentan lo ocurrido, no lo podíamos creer. Así que ahí nos coordinamos y viajamos. Ahora (ayer) vengo llegando de regreso a Santiago para ver todo lo del velorio y funeral".

