Exfutbolista Jean Paul Pineda queda en arresto domiciliario nocturno tras chocar en estado de ebriedad

25 feb. 2025 - 13:11 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes se formalizó al exfutbolista Jean Paul Pineda por provocar un grave accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad y luego darse a la fuga, en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana.

En la audiencia, el tribunal decretó arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y suspensión de licencia de conducir, por los delitos de manejo en estado de ebriedad, con daños y lesiones, sin prestar auxilio a la víctima ni dar cuenta a la autoridad.

Exfutbolista se dio a la fuga

El hecho ocurrió la mañana del lunes, cuando el otrora jugador colisionó mientras conducía bajo los efectos del alcohol el automóvil de su madre, el mismo día en el que cumplía 36 años de edad. Quien iba en el otro automóvil corresponde a un funcionario en retiro de Carabineros.

El fiscal Juan Cheuquiante, de la Fiscalía Sur, explicó que "luego del impacto que tiene el vehículo conducido por el imputado con el de la víctima, según los antecedentes que constan en la carpeta investigativa, este imputado desciende del automóvil y se da a la fuga".

El persecutor agregó que, a raíz de esto, "el Ministerio Público solicitó al tribunal las cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y también la suspensión de su licencia de conducir, las que, con los antecedentes obtenidos en la formalización, fueron consideradas suficientes por la magistrada".

De acuerdo a la autoridad, dichas cautelares fueron concedidas por el tribunal "con la finalidad de garantizar los fines del procedimiento y también proteger a la sociedad".

Antecedentes previos

El fiscal Juan Cheuquiante se refirió a dos antecedentes previos que pesan sobre Pineda, correspondientes a una detención por conducir en estado de ebriedad y a otra por un caso de Violencia Intrafamiliar (VIF) en contra de su expareja Faloon Larraguibel.

"Fueron antecedentes que se posaron a la audiencia de control de detención del día de hoy, en cuanto a que el imputado, si bien no tiene condena en extracto de filiación de antecedentes, sí en el año 2015 tuvo una causa por un hecho similar", indicó.

"Además de eso, el imputado se encuentra sujeto a una suspensión condicional de procedimiento por un hecho de Violencia Intrafamiliar de delitos de amenaza y lesiones, que se materializó en el año 2024 en La Florida", agregó.

Respecto de este último caso, el fiscal dijo que "se reabre", y explicó que, "de acuerdo al curso de la causa, sí es una de las posibilidades que sea condenado por eso, pero es un hecho al que no me puedo referir con certeza, toda vez que esa causa no es conocida por este fiscal".