Acusan "desprotección": Apoderados de víctimas de fotos alteradas en Colegio Saint George criticaron fallo de la Suprema

23 feb. 2025 - 21:34 hrs.

¿Qué pasó?

Apoderados de las alumnas del Saint George’s College de Vitacura, afectadas por la alteración de sus fotografías a través de inteligencia artificial para hacerlas parecer desnudas, expresaron su preocupación por el fallo de la Corte Suprema, con el que revocó las expulsiones de cuatro estudiantes.

El miércoles pasado, el máximo tribunal rechazó el fallo de la Corte de Apelaciones, que había acogido un recurso de protección presentado por un grupo de padres, quienes solicitaban la expulsión de los alumnos acusados decrear y difundir las imágenes manipuladas de siete compañeras.

"No se sabe la razón que sustenta la revocación"

A través de una carta enviada a El Mercurio, señalaron que "en nuestra calidad de padres de las alumnas agredidas por la creación y distribución de imágenes de connotación sexual por parte de seis compañeros, expresamos nuestra desazón ante el fallo de mayoría de la Corte Suprema".

De acuerdo al escrito, la resolución "parte de la base de que la justicia no puede intervenir en las decisiones de entidades autónomas, como un colegio privado, mientras estén enmarcadas en el ordenamiento jurídico vigente y apegadas a sus reglamentos internos. En eso estamos de acuerdo".

No obstante, apuntaron a que "la sentencia no explica cómo las sanciones que habría aplicado el Colegio se ajustan a tales reglamentos. Se limita a afirmar que ello es así, pero no se sabe la razón que sustenta la revocación de la decisión de la Corte de Apelaciones".

"Los victimarios podrán matricularse este año"

"Estimamos que los fallos deben ser acatados. Pero ocurre que el Colegio, una vez más, olvidando a sus alumnas, ha enviado una nueva carta a la comunidad escolar en la cual denomina eufemísticamente lo ocurrido como el caso de las 'imágenes trucadas', revelando que no adoptará las medidas que permitan defender a las víctimas de lo que a todas luces fue una gravísima agresión", añadieron.

De acuerdo a los apoderados, en la misiva publicada por el Saint George se indica que "los victimarios podrán matricularse este año en el establecimiento, compartiendo espacios e interactuando con este grupo de alumnas a las que se violentó en su intimidad".

"Desprotección de los integrantes de cualquier comunidad escolar"

A raíz de todo lo anterior, señalan que "hemos decidido exponer esto para dar testimonio de la desprotección a la que pueden verse enfrentados los integrantes de cualquier comunidad escolar, quienes quedarán sometidos de modo autónomo por quien ejerza arbitrariamente la dirección en ese momento".

"Reiteramos nuestra adhesión al principio de libertad de enseñanza y coincidimos en que debe ejercerse dentro del marco de la ley y de los reglamentos escolares, pero ello exige que esas normas sean aplicadas de manera idónea y consistente. Escribimos esta nota como única forma de apoyar y defender a nuestras hijas y transmitir un mensaje a la comunidad de la que formamos parte", sentenciaron.