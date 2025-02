Videos clave muestran a menor de 13 años antes de desaparecer en Estación Central

21 feb. 2025 - 14:55 hrs.

¿Qué pasó?

A una semana de su desaparición, continúa la búsqueda de Ivone Alvarado, una adolescente de 13 años a quien se le perdió el rastro la noche del pasado viernes 14 de febrero tras salir de su departamento en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

Videos muestran a Ivone antes de desaparecer

Las pistas sobre su posible paradero son escasas, aunque de acuerdo a las primeras diligencias se ha conocido que ella abordó el Metro en la estación San Alberto Hurtado y se bajó en Cal y Canto, en donde habría abordado un taxi.

En los últimos días, se difundieron algunas imágenes que dan cuenta del último rastro conocido de Ivone antes de desaparecer. En uno de los videos se ve a la joven en un ascensor mientras se arregla el cabello frente al espejo, y en otro, se le observa caminar por una vereda.

Ivone habría sido vista con un hombre adulto

En conversación con Meganoticias.cl, Yuri, la madre de la joven, aseguró no tener idea del paradero de su hija, quien salió del domicilio sin decir a dónde iba. Solo recuerda que Ivone "desapareció cuando faltaban unos minutos para las diez (de la noche)".

Al ser consultada por alguna hipótesis sobre su ubicación, respondió que "no, no tenemos ninguna. Yo no conocía a nadie en Cal y Canto, quizás ella sí conocía, pero no me lo dijo a mí".

Sin embargo, sí entregó antecedentes importantes sobre lo último que han sabido: Habría sido vista con un hombre moreno de entre 30 y 40 años.

"Un compañerito de colegio la vio en el Aquapark de Peñalolén, y entonces nosotros recibimos este dato. Esas cámaras las están todavía investigando", señaló a nuestro medio.

Respecto a si habían tenido algún tipo de discusión que podría haber provocado que la niña se molestara y se fuera del departamento, Yuri aclaró que "yo le había llamado la atención por algo que había hecho, pero no fue una discusión fuerte, muy grave, era como que yo le dije 'no vuelvas a hacer eso'".