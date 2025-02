Marca estadounidense de ropa cierra su única tienda en Chile: Liquida sus productos con grandes descuentos

21 feb. 2025 - 12:37 hrs.

¿Qué pasó?

Tras tres años en Chile, la marca estadounidense de ropa Old Navy informó que cerrarán la primera y única tienda que abrieron en el país, y en Sudamérica, por lo que están liquidando sus productos con importantes descuentos.

La marca llegó al mall Costanera Center, en Providencia, en el año 2022, en manos de Komax, holding que también representa a marcas como GAP y Banana Republic en Chile.

¿Por qué Old Navy cerrará su tienda en Chile?

Según informó el Diario Financiero, Santiago Figueroa, quien fue gerente general de Komax, la decisión se debe a que los resultados fueron por debajo de lo esperado.

Además, aclaró que no se espera que haya noticias de una eventual reapertura, ya que Old Navy no tiene la intención de seguir operando en Chile.

De acuerdo a la página web de la marca, debido al cierre de la tienda están ofreciendo descuentos de hasta un 80%.

La llegada de Old Navy a Chile

Cuando Old Navy llegó al país en marzo del 2022 abrió su tienda con una superficie de más de 800 m2 en el mall Costanera Center, además de una tienda de e-commerce.

"Old Navy tiene que ser exitosa en el país. Es una marca que esperamos que, de aquí a cinco años, represente del orden del 15% de la compañía, porque estamos convencidos de que es muy atractiva para el mercado chileno. Es una de las marcas más masivas que hemos tenido y se nos abre una mayor cantidad de clientes", afirmó en ese entonces Santiago Figueroa.

En noviembre de ese mismo año, la empresa de retail mexicana Grupo Axo anunció la adquisición del 100% de Komax. La operación se concretó en marzo de 2023 y quien lideró el proceso de compra por parte de Komax fue el mismo Figueroa.