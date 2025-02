Vehículo tenía más de 300 multas: Detienen a conductor que cirbulaba con patente de cartón en Estación Central

19 feb. 2025 - 11:39 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este miércoles, personal de Carabineros y del Ministerio de Transporte realizó una fiscalización vehicular en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana, donde se encontraron con un hecho insólito.

En esta ocasión, detectaron que un vehículo estaba circulando con una patente de cartón instalada en la zona del parabrisas.

¿Qué se sabe del vehículo que circulaba con una patente de cartón?

Fue en el sector de la calle Toro Mazotte donde se efectuó la fiscalización al automóvil Hyundai Accent, que tenía la patente de cartón.

"El auto no es mío", sostuvo el conductor, quien fue detenido y afirmó no saber por qué la placa no era la real.

Vehículo tenía más de 300 multas

Desde Carabineros señalaron que verificaron si el vehículo tenía antecedentes, "pero no tiene nada vigente". Sin embargo, constataron que cuenta con 304 multas.

Respecto a la documentación, indicaron que solo contaba con el permiso de circulación, por lo que se deberá verificar cómo fue obtenido, considerando la cantidad de multas del automóvil. En tanto, el conductor solo tenía licencia de conducir venezolana.

