Sorprenden a conductor con pantuflas y sin licencia: ¿Está permitido conducir con cualquier tipo calzado?

17 feb. 2025 - 12:47 hrs.

¿Qué pasó?

Una situación particular se vivió este lunes en un procedimiento de fiscalización vehicular realizado en la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana, donde un hombre fue sorprendido conduciendo con pantuflas y sin licencia de conducir.

Pero eso no es todo: el automóvil cuenta con 19 multas impagas y tiene vidrios polarizados de manera irregular.

¿Qué se sabe del hombre que conducía con pantuflas?

El conductor afirmó que el vehículo no le pertenecía, que se lo habían presentado y que no sabía si se puede o no manejar con pantuflas. Sobre su licencia de conducir, dijo que "no tengo porque yo estoy indocumentado aquí en el país".

El inspector municipal Roberto Rojas señaló que "es una persona extranjera, nacionalidad venezolana, tampoco tiene cédula nacional, sino que la que corresponde a su país. Por ende, el vehículo va a ser retirado de circulación".

Pese a tener 19 multas impagas, el vehículo cuenta con toda su documentación al día, incluyendo el permiso de circulación, por lo que estas infracciones podrían haber ocurrido en menos de un año.

"Muchas veces son multas de TAG, y las multas de TAG no aparecen de inmediato en el registro. Entonces, por eso tiene que haber logrado sacar la documentación", explicó el inspector.

¿Se puede conducir con cualquier tipo de calzado?

Si bien la Ley del Tránsito no estipula algún tipo de calzado prohibido para conducir, sí indica en su Artículo 114 que "todo conductor deberá mantener el control de su vehículo durante la circulación y conducirlo conforme a las normas de seguridad determinadas en esta ley".

Lo anterior significa que los automovilistas tienen que tomar todas las medidas de seguridad necesarias para tener el control del vehículo, por lo que es importante que nada obstaculice las maniobras a realizar con los pedales.

De este modo, pese a que manejar sin el descalzo adecuado no es una infracción en sí misma, Carabineros podría estimar necesario cursar un parte por una conducta de potencial riesgo, que podría provocar que el vehículo pierda el control.

Estos son algunos de los calzados no recomendados: