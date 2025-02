Familia de María Ercira indignada por audios compartidos por hombre que asegura haberse contactado con la mujer desaparecida

14 feb. 2025 - 15:28 hrs.

¿Qué pasó?

Molestia ha manifestado la familia de María Ercira Contreras, adulta mayor que desapareció en mayo de 2024 en el Fundo Las Tórtolas en Limache, región de Valparaíso, luego de que en redes sociales se viralizaran audios que fueron compartidos por un hombre en su cuenta de TikTok, asegurando que se había contactado con la mujer.

En específico, el usuario asegura que se trata de psicofonías, las cuales, según la Real Academia Española, son grabaciones de sonidos o voces que se atribuyen a espíritus del más allá.

La indignación de la familia de María Ercira por las psicofonías

"He visto videos de él, pero no me atrevo a abrirlos, porque el tipo habla cada cosa. Es un chanta, sin respeto con la familia y dice que nosotros le dimos autorización para que él hiciera esas psicofonías y eso nunca ha sido así", aclaró en conversación con La Cuarta Carla Hernández, nieta de la adulta mayor.

"Yo le escribí, le dije que no le creía y que, por lo que se ve, solo quiere ganar likes. Debería haber más regulación con las redes sociales, porque cualquiera se dice ser canalizador o médium, y esto nos perjudica más como familia y genera morbo. ¿Cómo puede existir gente que está lucrando con nuestro dolor?", cuestionó, agregando que "no entiendo cómo puede haber gente tan mala".

"Nos hace mucho daño"

Hernández manifestó que esta cuenta "nos hace mucho daño, tiene muchos seguidores. Se trató de comunicar con mi hermana, tratando de decir que era una persona buena, diciendo que era una persona buena que podía ayudarnos a encontrar la verdad. Yo le dije que no le creyera nada, porque este tipo está tratando de aprovecharse de nosotros".

El actuar de este hombre no solo se ha limitado a estos videos en TikTok, sino que Carla afirmó que incluso "fue al fundo Las Tórtolas, hizo una psicofonía y... no sé, me cuesta hablarlo porque es demasiado fuerte. No puede ser que haya personas que tengan tan poco criterio, que hagan estos videos y dañándonos como familia con cosas sin fundamentos. Perfectamente puede ser inteligencia artificial. No sé cómo la gente puede creer".

"Hoy quería un día de paz y alguien me manda este video. No puede ser. Siento que la gente no me deja en paz. Que aparezcan estos videos sin sustento ya es demasiado", concluyó.