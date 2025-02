"Ya solo me conformo con un final": Nieta de María Ercira realiza sincera reflexión a 9 meses de la desaparición de su abuela

14 feb. 2025 - 11:05 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de que se dieron a conocer nuevos antecedentes del caso de María Ercira Contreras, adulta mayor de 86 años que desapareció en un restaurante de Limache hace más de nueve meses, su nieta publicó un emotivo mensaje para su abuela.

Cabe recordar que en los últimos días se filtraron conversaciones de la familia y de trabajadores del fundo en el que la mujer se extravió, los que podrían ser relevantes para la investigación, aunque desde su desaparición del 12 de mayo de 2024 su paradero es un misterio.

"No me cansaré de buscarte"

Carla Hernández, una de las nietas de María Ercira, publicó a través de su cuenta de Instagram un emotivo mensaje en el que reconoció que aún espera encontrar a su abuela y que sueña con poder salir con ella y celebrar todos en familia.

"A veces creo que llegarás de sorpresa a tocarnos el timbre. Las niñitas creen que te gustó mucho el lugar donde fuimos y te quedaste en una cabaña que encontraste en el bosque y si no regresas es porque es demasiado lindo el lugar y que algún día vas a volver", escribió la joven.

"¿Dónde estás? Es todo un enigma (...) No me cansaré de buscarte, pero necesito ayuda de quienes tienen las facultades para poder descubrir qué pasó contigo. Por favor no nos abandonen, merecemos tener respuestas. No podemos más con esta incertidumbre", añadió Carla.

En otra publicación en su historia de Instagram, la nieta reconoció que solo espera poder esclarecer todo lo que ocurrió: "En esta historia creo que la realidad superó a la ficción y a estas alturas ya solo me conformo con un final".

"En nuestro afán de hacerlo todo, también hemos salido perjudicados. Solo espero que nadie más tenga que vivir lo que nosotros hemos vivido, que nadie tenga que soportar cuestionamientos injustos cuando estás pasando por el peor momento de tu vida", cerró Hernández.