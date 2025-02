"Tuviste algo que ver con la muerte de tu abuela": Revelan ofensivos y amenazantes llamados que ha recibido nieta de María Ercira

14 feb. 2025 - 14:39 hrs.

¿Qué pasó?

La desaparición de María Ercira Contreras continúa siendo objeto de múltiples teorías a medida que se suman nuevos antecedentes, desde supuestos testigos que conocerían la verdad, misteriosos mensajes telefónicos, amenazas anónimas y cuestionamientos a su círculo cercano.

Lo único cierto es que a la adulta mayor se le perdió el rastro en mayo de 2024 mientras celebraba el Día de la Madre junto a su familia en el Fundo Las Tórtolas, en la comuna de Limache, región de Valparaíso. Desde entonces, su paradero se desconoce.

Llamadas anónimas

La familia de María Ercira, en particular su nieta, Carla Hernández, ha denunciado haber recibido reiterados llamados y mensajes anónimos en los que se cuestiona la veracidad de su relato o, derechamente, se realizan amenazas en su contra.

Uno de esos contactos telefónicos fue dado a conocer por Chilevisión. En él, se escucha a una mujer increpando con insultos a Carla, asegurando que es ella la autora de la desaparición, y también muerte, de su abuela.

"Tuviste algo que ver con la muerte de tu abuela"

"A mí no me vengai nada a hue..., porque no me saca nadie de la cabeza que voh y tu familia tienen algo que ver con lo de la abuelita. Te digo altiro", afirma una voz femenina en un mensaje que habría sido enviado el 20 de diciembre.

"Yo veo que mi abuela se pierde, y yo estoy como loca llorando a lágrima en la tele. No estoy dando entrevistas por aquí y por allá", agrega, con evidente molestia.

En el registro, al que tuvo acceso el citado medio, la agresora se burla de las declaraciones que Hernández ha dado en televisión, y asegura: "No sabí mentir, loca. Yo lo que más tengo es leer las facciones de la cara y voh eres una p... hábil mentirosa. Esa hue... nadie me lo saca de la cabeza".

"Estoy segura de que en un tiempo más te veo en la tele y presa, porque tuviste algo que ver con la muerte de tu abuela", continúa.