Video muestra violento asalto a minimarket en Maipú: Las locatarias se defendieron y delincuente las atacó con un cuchillo

14 feb. 2025 - 13:54 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde del pasado jueves, un local de barrio de la comuna de Maipú, Región Metropolitana, sufrió un violento asalto por parte de un grupo de delincuentes, quienes agredieron a los trabajadores, e incluso los atacaron con un cuchillo.

El hecho ocurrió en el sector de la calle Tres Poniente, donde se encuentra emplazado hace 20 años el minimarket, el cual en el momento de los hechos era atendido por dos mujeres que pusieron una férrea resistencia, atacando también a los sujetos.

El video del asalto en minimarket de Maipú

En las imágenes se ve a un delincuente abalanzándose al mesón del almacén, lo que no fue permitido por las mujeres, quienes lo empujan y le lanzan objetos.

Debido a que el hombre no está logrando su cometido, un compañero se acerca para proporcionar ayuda, pero también se enfrentó a las locatarias, quienes se opusieron con todas sus fuerzas al asalto. Todo cambió cuando un tercer delincuente se acercó al mesón portando un cuchillo, con el cual atacó a las mujeres.

Cabe señalar que mientras esto ocurría, otros cuatro trabajadores estaban reducidos en el piso al otro extremo del minimarket.

"No iba a entregar mi negocio así no más"

Gloria, la dueña del local, contó que los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas y afirmó que "yo me defendí, fue un susto, pero me defendí. Yo no iba a entregar mi negocio así no más, no iba a soltar mis cosas ni nada".

"Fue tan rápido... Vi a dos hombres encima mío, se tiraron para acá y nos dijeron tranquilas. Y eso fue todo lo que vi. Él se tiró de guata a la caja y yo me defendí, y lo empecé a empujar, le tiré todo lo que pillé. Le tirábamos los tarros, gritábamos", recordó, señalando que a su hijo y a otros tres trabajadores los redujeron en el piso.

La mujer señaló que "nos amenazaron de muerte, estamos todas golpeadas, tengo un corte en la espalda. De los cuatro muchachos que trabajan conmigo hay dos que tienen puntos en la cabeza, el otro tiene cortes en la mano". "Lo que me preocupa más es que como esto se subió a las redes sociales me da miedo que ellos vuelvan", indicó.

¿Qué dijeron los trabajadores del minimarket?

Claudia, que se encontraba detrás del mesón con Gloria al momento de los hechos, dijo que "nos defendimos como pudimos y no podíamos hacer nada más". "Con el cuchillo nos tiraban cortes, los muchachos tirados en el piso y no podíamos hacer nada más, si éramos dos no más las que quedamos paradas prácticamente", afirmó.

Sebastián, el hijo de Gloria, aseguró que "fue todo repentino", contando que "llegaron seis o siete personas, nos amedrentaron, nos redujeron a los cuatro hombres con cuchillo y pistola... Eran muy violentos, sin miedo a nada".

Otro trabajador del almacén, llamado Franco, dijo que "en dos segundos me tomaron, me quitaron el teléfono, me hicieron un corte en la mano y un puntazo en la pierna".

Cabe señalar que los sujetos robaron teléfonos celulares, carteras y dinero en efectivo. "El robo total, entre el daño y el robo, serán unos $4 millones", dijo Gloria.