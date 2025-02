Video muestra brutal agresión de ambulantes a funcionarios municipales en Plaza de Armas de Santiago

14 feb. 2025 - 12:25 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de un operativo encabezado por el municipio de Santiago, esta semana se produjo una brutal agresión de comerciantes ambulantes hacia funcionarios municipales, un hecho que quedó captado en un video que fue expuesto este viernes en el matinal "Mucho Gusto".

La brutal agresión de ambulantes a funcionarios municipales

El violento episodio ocurrió, específicamente, en la esquina de Puente a la altura de Catedral, en las inmediaciones de la Plaza de Armas de Santiago, en el centro de la capital.

En ese lugar, y en el contexto de unos retiros de carros y puestos ilegales, funcionarios municipales terminaron siendo atacados por ambulantes a vista y paciencia de los transeúntes.

La tensa situación terminó en una galería del sector y los trabajadores del municipio debieron salir corriendo debido a la gran cantidad de comerciantes que los increparon y golpearon.

¿Qué dijo el alcalde Mario Desbordes?

En conversación con el matinal, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, abordó el panorama en general y destacó que "está bastante complejo el fin de semana. Tenemos un funcionario de seguridad con fracturas después de una agresión que sufrió en un procedimiento".

"Estamos haciendo una persecución penal de esta gente y no los vamos a soltar. Vamos a perseguir esto y vamos a exigir que haya condenas. Tenemos que cuidar a nuestra gente", indicó.

Desbordes remarcó que "estas personas en particular (ambulantes) tienen buena parte de su capital ilegal invertido en esta actividad ilegal".

"Este es comercio ilegal establecido que se para en un lugar. Tenemos lugares de comercio ambulante, como el (Barrio) Lastarria y casco histórico, donde ven al guardia y escapan, pero tenemos personas que están con comercio ilegal en la vía pública, que se la tomaron en Franklin y en Meiggs", sostuvo.

El alcalde añadió que "necesitamos un marco legal. Este personaje que está agrediendo sabe que el carabinero está armado, pero no le importa, porque el carabinero no va a sacar el revólver para dispararle... Esto pasa porque no hay elementos intermedios. No está el taser eléctrico y el uso del bastón en esas distancias es muy incómodo. No tenemos autorización legal para tener bastones retráctiles y esposas, pero lo estamos haciendo igual".

