Expareja de diputado Durán rompe el silencio: "Me tenía amenazada de que destruiría mi vida y la de mi familia"

11 feb. 2025 - 13:10 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes, Macarena Villablanca, expareja del diputado (RN) Jorge Durán, entregó detalles de su denuncia por presunto abuso sexual de parte del parlamentario y, a su vez, desmintió las acusaciones que él hizo en su contra por supuestos delitos de extorsión y robo.

Desmiente extorsión y robo

Villablanca comenzó señalando que, a pesar de que el Ministerio Público instruyó que la investigación quedaría bajo reserva, decidió romper el silencio luego de enterarse de que Durán se había referido al tema en redes sociales.

"Creo que es válido salir a desmentir, porque es súper injusto que él sí dé su versión cuando está inventando cosas que no son. Los políticos siempre terminan al final arreglándose entre ellos", agregó, negando a continuación el supuesto delito de extorsión.

Según Macarena, la discusión entre ambos habría sido por temas labores. "Yo le estaba pidiendo que me pagara las boletas pendientes, porque yo le manejaba las redes sociales. Están las pruebas, están las publicaciones en sus redes sociales. Eran boletas de honorarios y se suponía que desde enero íbamos a hacer un contrato a través del Congreso".

Respecto al supuesto uso no autorizado que habría hecho de las tarjetas de crédito de Durán, según él denunció en su cuenta de Instagram, Villablanca respondió que "eso no es real", y que fue el propio parlamentario quien le pidió agregar sus tarjetas a una aplicación para comprar mercadería.

"Él me mandó las fotos de la tarjeta por WhatsApp y me dijo que las agregara a la aplicación del Jumbo, porque yo tenía descuento en esa aplicación y siempre me decía que comprara yo las cosas para la casa. Yo usaba mi tarjeta cuando yo compraba, o cuando él me pedía cosas, que generalmente era alcohol, las compraba con su tarjeta. Nada más", explicó.

Al ser consultada sobre por qué vivían juntos, siendo que ya no era pareja, Macarena afirmó que se fue a vivir con Durán en diciembre: "Él me propuso que me fuera a vivir, porque nos estábamos quedando siempre en mi departamento o en su casa y no valía seguir manteniendo dos hogares, además que era muy probable que yo dejara de trabajar en la Municipalidad de Macul".

"Tenía actitudes violentas"

"Solía tener de repente reacciones un poco alteradas", reveló Macarena en su declaración ante la prensa, sin embargo, negó haber temido por su vida, contrario a la versión que su madre entregó a los medios. "Yo soy una mujer adulta y él es un político que va a cuidar su imagen, no es que yo temiera por mi vida", dijo.

"Yo a él le mencioné que si no se comprometía a no volver a agredirme a la cabaña en la que me estaba quedando, iba a llamar a Carabineros, y él se adelantó y los llamó primero. Él fue el que llamó a Carabineros cambiando la versión y tratando de dejarme a mí de mentirosa", aseguró.

Villablanca continuó señalando que el diputado "tenía actitudes violentas, pero eran casuales. Él está con un tratamiento de psiquiatra, está con medicamentos, estaba con una depresión declarada, la que se estaba tratando, pero a la vez estaba bebiendo alcohol, y eso es contraproducente para su tratamiento".

"Me da lata que esté inventando cosas, mintiendo, porque al final la verdad va a salir a la luz. Yo tengo los medios de prueba de que sí trabajé, que sí me debía plata", afirmó.

"Me tenía amenazada"

Según Macarena, ella no denunció antes "porque tenía miedo. Él me tenía súper amenazada desde antes que pasara. Él siempre me dijo que yo era la polola de un diputado, que tenía que comportarme como tal, que debía tener cuidado con el contenido que subía".

Asimismo, declaró que Durán le indicaba que "no podía contar nada de sus negocios que tenía por abajo ni nada, porque todo podía afectarle a su campaña, y si es que yo lo hacía, me iba a acordar hasta el último día de él y que se iba a encargar de destruir mi vida y de mi familia también".

"Tenía miedo incluso de salir de ahí (de la relación), sentía que era como la mafia, como que no podía salir de esta relación en la que estaba, porque Jorge me tenía amenazada de que iba a destruir mi vida y la de mi familia. Me lo repitió muchas veces", añadió.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.