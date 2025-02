Diputado Jorge Durán rechaza denuncia de abuso sexual y acusa a su expareja por extorsión y robo

11 feb. 2025 - 09:22 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado Jorge Durán (RN) se refirió la mañana de este martes a la denuncia por abuso sexual que su expareja interpuso en su contra, por la que actualmente el Ministerio Público y la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI) llevan a cabo una serie de diligencias.

Diputado acusa extorsión y robo por parte de su expareja

"Tras la finalización de nuestra relación, y considerando que mi expareja se encontraba sin empleo y sin un lugar donde residir, le ofrecí alojamiento en una dependencia dentro de mi propiedad por motivos humanitarios", comenzó señalando el parlamentario en una declaración en redes sociales.

"El pasado viernes, durante una celebración en mi hogar, mi expareja participó voluntariamente en la reunión junto a otros invitados. Esa noche, ambos compartimos un momento íntimo de manera consensuada. Al día siguiente, en presencia de testigos, compartimos el desayuno y el almuerzo, manteniendo una convivencia cordial", agregó.

La autoridad relató que, posteriormente, tras aclarar que la relación sentimental entre ambos no se reanudaría, "mi ex pareja comenzó a exigirme una suma de dinero, alegando que, de no acceder a sus demandas, yo sería el más perjudicado".

"Ante esta situación de extorsión y tras descubrir que había utilizado sin autorización una de mis tarjetas de crédito, el lunes por la noche procedí a realizar la denuncia correspondiente por extorsión y robo ante Carabineros. Las autoridades acudieron a mi domicilio, donde se recopilaron los antecedentes pertinentes", reveló el diputado.

"Situación completamente alejada de la realidad"

"Para mi sorpresa, posteriormente a mi denuncia, mi ex pareja presentó una denuncia en mi contra por abuso, lo que ha generado una situación completamente alejada de la realidad y ha afectado significativamente mi imagen pública", continuó señalando el legislador.

Durán sostuvo que ha aportado todas las pruebas necesarias y que se han realizado los peritajes correspondientes en presencia de su familia, incluidos sus hijos. "Confío en que la justicia esclarecerá los hechos y se llegará a la verdad", acotó.

Además, dijo ponerse a completa disposición del Ministerio Público "con el objeto de que se investigue con el mayor celo la denuncia efectuada en mi contra y la denuncia que yo realicé en primera instancia, la que se transformará en una querella a la brevedad".

Finalmente, aseguró que ofrecerá todos sus dispositivos electrónicos, además de su declaración y declaración de testigos y cartolas de tarjeta de crédito, "con el objeto de llegar a la verdad en el más breve plazo".

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.