"Le vi cara de diablo y lo sacrificamos entre los tres": La cruda confesión de reo que decapitó a compañero de celda en Concepción

11 feb. 2025 - 12:10 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción provocó en todo el país el hallazgo de un cuerpo decapitado al interior de una celda en la cárcel de Concepción la mañana del lunes 9 de diciembre de 2024. Pronto se conocería que un reo había dado muerte a su compañero de prisión en un supuesto ritual satánico.

La víctima correspondía a Vincent González, de 27 años, y su agresor, Diego Valdés San Martín, a un ciudadano chileno de 41 años que cumplía una pena de casi dos décadas de presidio tras ser condenado en 2022 por el delito de homicidio.

Radio Bío-Bío reveló la declaración que el criminal, alias el Indio Loayza, entregó a funcionarios de Gendarmería y a un especialista de la Defensoría Penal Pública (DPP) tras el asesinato de su compañero de celda, apodado "el Guatón Golo", en una ceremonia que incluyó sangre en las paredes y una biblia abierta.

"Lo sacrificamos entre los tres"

"Yo estaba en la pieza y de repente empezamos a bailar. Yo, el Joker, el Diablo y el Golo. Le vi cara de diablo y lo sacrificamos entre los tres (supuestamente junto al Joker y el Diablo)", indicó en una primera declaración esa misma mañana en dependencias de la guardia interna.

"Le pegué una puñalada, lo ahorqué con una pita y de ahí le corté la cabeza con una lata, dejándola en la pieza. Eso no más recuerdo", agregó Valdés San Martín a Gendarmería antes de ser llevado hasta un calabozo, mismo relato que fue entregado al día siguiente a un psiquiatra de la DPP.

De acuerdo a su versión, el crimen ocurrió justo cuando su compañero estaba armando su cama para dormir. "Yo lo vi… lo vi al Joker en la muralla. Me dijo 'mátalo' y yo pensé... también le tiene que haber dicho eso mismo a él. Así que dije 'es él o soy yo'", recordó, según consignó el citado medio.

"Ahí, con un cordón lo asfixié hasta que se murió. Ruido no hizo nada, no dijo nada... y le puse una puñalada en el corazón. Le cercené el cuello, es que era para poder hacer el pacto con el Diablo. Era hacer un sacrificio de sangre como los mayas, eso de entregar los cuerpos en un sacrificio", le comentó al psiquiatra.

"Tenía que invocar al Diablo"

"Tenía que invocar al Diablo para que no me fuera pasar nada a mí, así que ahí escribí el '666' en la muralla y como me había mandado a decir que lo matara, yo hice eso. También hice la estrella de David, igual podía servir", continuó relatando el Indio Loayza.

Respecto a qué hizo con el cuerpo de Vincent, aseguró que "lo tiré en su cama, le corté la cabeza para botarla por la escalera igual que los mayas en la mañana y así me diera la bendición". Él creía, según explicó al médico, que de esa forma el resto de la población penal se alejaría de él y podría recuperar su libertad.

"Yo estoy tranquilo en mi pieza ahora. Esa es la ganá’… (sic) tenerlo a él de amigo, al Diablo, para que me saque todas estas personas que me miran", le comentó al psiquiatra de una forma "desafiante y amenazante", de acuerdo a las observaciones del experto.

Sin embargo, justo después de ese comentario y de forma espontánea, el interno reconoció que su "pacto" con el Diablo no estaba teniendo el efecto esperado. "Igual tengo que seguir mirando el suelo, igual me miran y hablan de mí... Yo creo que no está funcionando el pacto", finalizó.

Homicida asegura que él y la víctima eran amigos

Su relato frente al profesional también abordó la supuesta relación de amistad que Diego asegura haber mantenido con Vincent, algo que la familia de la víctima desmiente. Incluso, los cercanos al fallecido dicen que él les había manifestado no estar a gusto con su compañero de celda.

Lo cierto es que ambos fueron detenidos y condenados en Arica por delitos diferentes y luego derivados hasta la región de Biobío en distintos periodos. En el caso de la víctima, debía cumplir una pena de 10 años por robo con intimidación y a otra de 5 años por tráfico de drogas. Meses después fue derivado a Concepción por considerársele un "líder negativo".

"Con él éramos amigos, nos conocemos de antes en Arica. Vivimos varias veces juntos en los penales. Al final (esa noche) hablamos del Joker, el bufón ese de la carta... que uno podía hacer pacto con el Diablo y temas así... estuvimos harto rato así", recordó Diego.

Conocedores de la víctima aseguran que si bien se conocían, no eran cercanos. De hecho, la madre de Vincent manifestó en la querella que, unos días antes de morir, su hijo le había confesado que se sentía "incómodo viviendo con el Negro”, por lo que pediría un cambio de celda.