Diputada Catalina Pérez enfrenta audiencia clave por solicitud de desafuero

09 feb. 2025 - 20:40 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, la diputada Catalina Pérez (exFA) enfrentará un momento clave en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde se analizará la solicitud de desafuero en su contra por el presunto rol de cómplice en un caso de fraude al Fisco, conocido como Democracia Viva.

La investigación, liderada por la Fiscalía Regional de Antofagasta, se centra en los convenios firmados entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva, presidida en ese entonces por Daniel Andrade, expareja de Pérez. La congresista enfrenta acusaciones por tres delitos de fraude al Fisco.

Un giro relevante en el caso se produjo con la filtración de conversaciones de la carpeta investigativa, en las que Pérez supuestamente habría estado al tanto de la entrega de los convenios a la fundación. Además, dichos chats revelarían una conversación con Miguel Crispi, jefe del Segundo Piso, sobre este asunto antes de que el escándalo se hiciera público, algo que Pérez había negado anteriormente.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella formal contra la diputada, a quien acusa de ser cómplice en delitos reiterados de fraude al Fisco, destacando su estrecha relación con los otros imputados, especialmente Andrade.

Pese a la gravedad de las acusaciones, Catalina Pérez ha defendido su inocencia, afirmando que "jamás he sido parte de la fundación, no he interferido de ninguna manera en la suscripción de los convenios, ni me he beneficiado de absolutamente ninguna manera de la adjudicación de los mismos".

Además, criticó la investigación, argumentando que "equivocarse políticamente no puede implicar una consecuencia penal".

La audiencia para revisar el desafuero está programada para este lunes a las 09:00 horas, y será un punto decisivo en la situación judicial de la diputada.

