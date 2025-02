Catalina Pérez niega vínculos ilícitos con Democracia Viva y acusa presiones

02 feb. 2025 - 19:27 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del prolongado escándalo por el caso Democracia Viva, la diputada independiente Catalina Pérez reafirmó su inocencia y criticó el actuar de la Fiscalía, a la que acusó de querer "mezclar un conflicto político con uno judicial".

La congresista, en conversación con La Tercera, defendió su posición asegurando que "equivocarse políticamente no puede implicar una consecuencia penal". Rechazó además haber influido en la firma de convenios o haberse beneficiado de ellos.

Respecto a los mensajes filtrados que la vinculan con la fundación, Pérez justificó sus acciones diciendo que "fueron apresuradas y motivadas por el deseo de proteger a mi expareja en medio de la crisis mediática". Sin embargo, evitó detallar de qué buscaba protegerlo.

La diputada negó rotundamente haber eliminado mensajes relevantes para la investigación, subrayando que "todos los mensajes del periodo investigado están íntegramente a disposición de la Fiscalía".

Consultada sobre el fin de su relación con Daniel Andrade, sostuvo que el vínculo terminó "en medio del estallido del caso, durante 2023". También desmintió que el quiebre fuera parte de una estrategia, afirmando: "He dicho siempre la verdad. Hoy no tengo ninguna relación amorosa con él".

Pérez enfatizó que la investigación en su contra carece de fundamentos sólidos, considerando que las acusaciones iniciales de tráfico de influencias y fraude al Fisco no se han sostenido. "Al parecer, ahora también van a buscar acusarme por el delito de aborto si ninguna de las otras cosas funciona", ironizó.

Finalmente, criticó el contexto político y comunicacional generado por la Fiscalía en torno al proceso, dejando claro su postura. "He asumido errores políticos, pero también he pagado consecuencias muy duras. No he cometido delito alguno", concluyó.

