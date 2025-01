"Ahora buscan en mis fichas médicas y ginecológicas": Diputada Catalina Pérez rompe el silencio tras polémica revelación de chats

17 en. 2025 - 16:24 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes, la diputada Catalina Pérez (IND) rompió el silencio y se refirió a las recientes filtraciones de chats con su expareja, Daniel Andrade, en el marco del caso Democracia Viva. Además, la parlamentaria calificó como "miserable" una investigación paralela del Ministerio Público sobre un presunto aborto fuera de las tres causales que contempla la ley.

¿Qué dijo Catalina Pérez?

"Ante la publicación de múltiples filtraciones de la carpeta investigativa de la Fiscalía, en una causa reservada, quiero expresar públicamente mi preocupación por esta manera de proceder, que parece más propia de una estrategia comunicacional que de buscar el esclarecimiento de lo que la fiscalía me acusa, que es el delito de fraude al fisco", sostuvo la diputada en un comunicado público.

La diputada Pérez reiteró su inocencia con relación al caso Democracia Viva, señalando que los chats filtrados corroboran que "nunca intervine de ninguna manera en la suscripción de convenios, no hice nada para que estos convenios se concretaran, no recibí ni un peso de aquellos y no conocía de los detalles financieros u operacionales de ellos".

"Confié en mi pareja de entonces respecto de que todo estaba en orden y fui sabiendo detalles una vez que esto se conoció en la prensa", aseguró mediante el documento.

"Me equivoqué"

De acuerdo a Catalina Pérez, se han filtrado "mensajes imprudentes" sobre el apoyo que le dio a Andrade para buscar empleo "muy previos a la firma de los convenios".

También dijo que se han filtrado "mensajes horribles, muy posteriores a la firma de los convenios" en los cuales intentó ayudar a su expareja cuando el caso ya era conocido, además de tratar de "enfrentar lo que era en ese entonces para mí una crisis comunicacional".

"Me equivoqué", reconoció la diputada por Antofagasta, añadiendo que "nada de esto da cuenta ni de lejos de un delito de fraude al fisco que es de lo que se me acusa o que conociera detalles con anterioridad y menos haya intervenido en la firma de los convenios".

"Soy consciente de que todo esto ha causado un daño enorme y también para mí un quiebre emocional profundo. Pero no tiene nada que ver con tráfico de influencias, ni menos con participar en un fraude al fisco", reiteró una vez más la diputada.

"Ahora buscan en mis fichas médicas y ginecológicas"

"Me parece miserable", añade posteriormente la renunciada figura del Frente Amplio respecto a la investigación por un presunto aborto, acusando que tal indagatoria tendría por finalidad poder desaforarla.

"Como no existen evidencias para acusarme de tráfico de influencias, ni de fraude al fisco, ahora buscan en mis fichas médicas y ginecológicas un fundamento para culparme" acusó.

"¡Este es un exceso que no tiene nombre!", cerró Catalina Pérez sobre sus descargos que apuntan principalmente al actuar del Ministerio Público.

