"Dan cuenta de un descriterio y horror": Catalina Pérez se confiesa sobre chats con Daniel Andrade en caso Democracia Viva

¿Qué pasó?

La diputada Catalina Pérez, exmilitante del Frente Amplio, se refirió este martes a las nuevas filtraciones de conversaciones entre ella y Daniel Andrade, su expareja y actual imputado por fraude al fisco dentro del denominado caso Democracia Viva.

"Son mensajes horribles. Sí, yo leo hacia atrás, un año y medio después, pero como que no sé quién es esa persona, me da vergüenza", declaró la parlamentaria en conversación con CNN Chile.

Cabe recordar que Pérez ha sido acusada de tráfico de influencias en razón de su vínculo con Andrade y conocimiento acerca de las irregularidades que llevaron a un traspaso de más de $400 millones a la organización Democracia Viva.

En esa línea, la diputada contestó frente a los cuestionamientos que generaron los recientes chats revelados entre ella y su expareja. "No son mensajes que den cuenta de un tráfico de influencia o de un fraude al fisco, sí dan cuenta de un 'descriterio' y horror. Como que, insisto, no miro para atrás y más allá del amor que sentí en ese momento y la búsqueda de proteger a alguien, no se me ocurre otra explicación que darte", afirmó.

Los mensajes datan de junio de 2023, cuando el caso ya había sido expuesto mediáticamente a través de los medios. En ellos, Pérez alerta a Andrade sobre la importancia de simular una oficina de Democracia Viva pegando un logotipo en la puerta de un domicilio ante el interés de la prensa.

"Es más importante ir al centro a sacar los stickers, llevar papeles para que parezca un lugar de trabajo, esas cosas. Es obvia la nota que con la cámara prendida donde van y dicen 'miren aquí supuestamente trabaja la fundación y a ver! Vamos a golpear… hola! Aquí funciona Democracia Viva?' Sale una persona y dice 'nooo jamás lo he escuchado', y cagamos", se lee en uno de los textos enviados por la parlamentaria.

Al respecto, Pérez reiteró que los mensajes "no tienen nada que ver con la fecha de suscripción de los convenios" y que sus acciones respondieron a "una búsqueda desesperada por proteger a alguien que uno sentía estaba en el corazón de una polémica que, hasta ese entonces, en todo caso, para mí era una polémica comunicacional".

