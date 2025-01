Se traspasó a Factop para saldar deuda de $1.000 millones: La "verdad" de la sociedad panameña de los Sauer y Topelberg

10 en. 2025 - 10:30 hrs.

Luego de la publicación del audio de Luis Hermosilla el 14 de noviembre de 2023, miles de preguntas invadieron la opinión pública, y con ello comenzó la búsqueda por reconstruir la historia personal y profesional quienes allí se escuchaban por 105 minutos.

En ese contexto, diez días después, Mega Investiga descubrió que los tres dueños de Factop mantenían una sociedad en Panamá, país mundialmente conocido por su flexibilidad tributaria.

Dicha investigación permitió reconstruir la historia de la empresa de nombre Aventura Trading Corporation, la cual había pertenecido a otros ciudadanos chilenos y que, según los antecesores de Factop, fue traspasada para saldar una deuda.

Los movimientos monetarios en el extranjero no son baladí para el Ministerio Público, toda vez que son miles de millones los que adeudaba la empresa Factop al momento de su quiebra.

Por ello, en las últimas semanas de 2024, el Ministerio Público buscó acotar la información sobre las sociedades del grupo fuera del país, razón por la cual fue una pregunta obligada en los últimos interrogatorios. Donde el más esperado era el de Darío Cuadra, abogado de Factop que tenía entre sus obligaciones hacer el nexo con el extranjero.

En su declaración del 2 de diciembre de 2024, Cuadra ratificó que la sociedad panameña fue transferida a Factop para saldar una deuda, y explicó que esta ascendía al monto aproximado de $1.000 millones. Cantidad que se habría saneado puesto que Aventura Trading era dueña de una casa en la calle General del Canto, en la comuna de Providencia.

La historia de Aventura

“Hay unas cuentas de Panamá, me ha preguntado ahora el Ministerio Público, no tengo idea de qué sociedades fueron y eso que yo fui a Panamá. Pero no vi un movimiento ahí que hicieran con el extranjero, y eso lo hubiera visto. Todo lo que fuera con hablar inglés, siempre me pedían ayuda”, respondía Rodrigo cuando fue entrevistado por Meganoticias a inicios de septiembre.

Casi tres meses después, el 28 de noviembre, volvió a referirse al tema. Esta vez, frente a los fiscales Araya y Orellana, con muchos más antecedentes y sin evasivas.

En esa instancia explicó que la persona que más información tenía respecto a las sociedades extranjeras suyas y de los Sauer, era el abogado Darío Cuadra. Y que por esa razón lo liberó de su secreto profesional mediante un documento que envió al fiscal el 17 de octubre.

No obstante aquello, agregó que había “estado averiguando este tiempo sobre esas sociedades con ayuda de mi familia y abogados, ya que nunca me mantuve informado de esas operaciones”.

Sobre Aventura declaró que era una sociedad creada en 1995 y que llegó a Factop por una deuda de un señor llamado Manuel Ugarte, quien al morir debía a la empresa $395 millones. Monto que varía respecto a lo declarado por Darío Cuadra.

El abogado dijo a los interrogadores que “dicha sociedad fue adquirida por Factop a raíz de una deuda de aproximadamente $1.000 millones de pesos, que mantenía el Sr. Manuel Ugarte con Factop, de manera personal y por sus sociedades. La forma de pago de esta deuda se materializó mediante la compraventa de las acciones de la sociedad panameña Aventura Trading por parte de Factop, ya que esta, era dueña de una propiedad en calle General del Canto, comuna de Providencia”.

Las dudas sobre Panamá

Cuadra declaró a los fiscales que le tocó viajar al menos en tres ocasiones con sus clientes a Panamá y que su rol siempre fue ser el puente entre ellos y los abogados panameños. Una función similar que tuvo que desarrollar en Uruguay, donde el grupo también mantenía sociedades.

Sin embargo, Cuadra no entregó mayores detalles de si estas empresas creadas fuera de nuestro país tuvieron alguna otra utilidad para sus directores. Ni tampoco, qué ocurrió con la propiedad de Providencia una vez que los Sauer y Topelberg cobraron su deuda.

Durante el proceso de reorganización de Factop, fueron varias las personas naturales y jurídicas que se hicieron parte de la verificación de créditos para que se reconociera las deudas que la empresa mantenía con ellos.

Una de esas personas fue Manuel Ugarte Pérez, hijo de Manuel Ugarte Godoy, quien fuera deudor de Factop y dueño de Aventura Trading Corporation.

Ugarte Pérez ingresó un documento al Séptimo Juzgado Civil de Santiago donde establecía que había firmado un contrato de cuenta corriente mercantil de $30 millones, mecanismo ampliamente utilizado por Factop con sus “inversionistas”.

Finalmente, Factop no logró llegar a acuerdo con sus acreedores, con lo cual fracasó la reorganización y se declaró su quiebra.

Dos causas en una

En un escrito ingresado a fines de diciembre, el fiscal Miguel Ángel Orellana solicitó agrupar las causas Audio y Factop, que hasta el momento se mantenían avanzando de manera independiente.

Con ello, solicitó reformalizar a cuatro imputados del Caso Audios y formalizar a Daniel Sauer y Álvaro Jalaff en la misma causa. Dicha audiencia se realizará el día 13 de enero, día para el cual también está agendado comunicar la investigación contra nuevos imputados por la arista Factop, entre ellos altos ejecutivos de Larraín Vial.

Por el momento, el capítulo que sigue avanzando en paralelo es el de Parque Capital, donde este miércoles 8 de enero fue formalizado Luis Hermosilla por el delito de tráfico de influencias. Instancia que generó amplio debate respecto a si el penalista era un “funcionario público” o no al momento de prestar asesorías al Ministerio del Interior.

Como también, su defensa planteó que no hacía sentido no aplicar el mismo criterio para los otros involucrados del caso, y para quienes también pidieron favores al abogado para interferir en procesos de postulación.

