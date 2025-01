Habla en exclusiva la madre de denunciante de Monsalve: "Es un monstruo y si llegara a quedar libre, volverá a hacer lo mismo"

09 en. 2025 - 22:09 hrs.

¿Qué pasó?

En una entrevista exclusiva para el programa Only Fama que será emitida de manera íntegra en el capítulo de este viernes, la madre de la denunciante de Manuel Monsalve se refirió a la pesadilla que vive su hija, quien actualmente está bajo su cuidado en Curanilahue, en la región del Biobío.

En un adelanto de la conversación que fue exhibido en Meganoticias Prime, la mujer entregó detalles del estado de su hija, en un revelador testimonio que da cuenta de antecedentes desconocidos del momento en que habría ocurrido la presunta violación.

"Si llegara a quedar libre, volverá a hacer lo mismo, porque tiene rasgos de un psicópata"

La madre de la denunciante, quien dijo ser testigo de los llantos de la joven todos los días, aseguró en un reportaje realizado por Marilyn Pérez y Cristóbal Ferrer que la otrora autoridad "es un monstruo, y si él llegara a quedar libre, que no creo, él va a volver a hacer lo mismo, porque tiene rasgos de un psicópata. Él va a volver a hacer lo mismo, porque él es un violador".

Asimismo, dijo ser la primera familiar en conocer las acusaciones en contra del exsubsecretario. "Ella me llama como a las 5 de la tarde, llorando desconsoladamente y me dice: "Mamá, me violó'. Yo le empecé a gritar y le dije 'hija, quién te violó'. 'El subsecretario me violó', me dijo", recordó la mujer.

Es ella y el resto de su familia quien cuida a la exasesora de la subsecretaría del Interior, ya que afirman no haber recibido apoyo de ningún tipo. Es en esa humilde casa de Curanilahue en donde la denunciante permanece resguardada, mismo lugar en donde la madre habló en exclusiva con Only Fama.

"Me dijo que no quería ir"

Al ser consultada si alguien del gobierno se comunicó con ella para entregarle algún tipo de apoyo, aseguró que "jamás, ni la ministra esa que dicen que es (del ministerio) de la Mujer. No, ella nunca ha llamado a mi hija". Respecto a si la denunciante se siente sola, respondió que "total. Menos mal que nosotros como papá y mamá nos unimos y estamos con nuestra hija".

La madre de la denunciante comentó que ambas que son muy cercanas y que mientras su hija permanecía trabajando en Santiago hablaban todos los días. La tarde de ese domingo 22 de septiembre, cuando Manuel Monsalve convocó a su hija a una supuesta reunión de trabajo, no fue la excepción.

"Yo hablé con ella, hablé casi una hora por teléfono, momentos antes de que ella fuera a juntarse con este criminal. Y en un momento ella me dijo que no quería ir, porque se había puesto a llover. Yo le dije 'pero hija, si usted no quiere ir no vaya". 'Es que es mi trabajo, es una reunión de trabajo', me dijo", relató su madre.

Sin embargo, a pesar de que se debía a un tema laboral, la profesional no tenía intenciones de estar mucho tiempo en el encuentro con Monsalve, por lo que ella y su madre acordaron una estrategia que le diera una excusa para retirarse a eso de las 19 horas del local peruano al que terminaron asistiendo.

"Ella me pidió que yo la llamara a las 7 de la tarde, porque la reunión era a las 6. Y ella me dijo 'mamita, llamame a las 7 y dígame que usted está enferma, que se le bajó el azúcar para yo venirme, por favor", recordó la progenitora.

"Yo la llamé toda la noche, el teléfono estaba muerto"

Llegó el momento del llamado, pero su hija nunca contestó. "Yo la empecé a llamar, la llamé toda la noche. El teléfono estaba muerto", dijo su madre, y agregó que al día siguiente, el lunes 23 de septiembre, "amanecí angustiada, siempre en la cama. Llamé a mi hijo para Concepción, llamé al papá de ella, porque yo tenía la corazonada de que algo malo iba a pasar".

También abordó lo que pasó a la denunciante la mañana de ese lunes, que en su declaración aseguró haberse despertado sin ropa en la habitación 719 del Hotel Panamericano, en Santiago, en donde residía Monsalve, quien también se encontraba desnudo a su lado.

"Ella queda en shock, queda erguida... su cuerpo. Despertó con muchas manchas de sangre y con una mordida en el brazo. Ella se viste y se va, caminó como 15 cuadras para llegar a su departamento, toda manchada de sangre", relató la mujer a Only Fama.

Hasta ese minuto la madre no sabía lo que había ocurrido. Llamó a su hija durante la noche y madrugada en más 40 oportunidades y les dejó más de 15 mensajes por WhatsApp. "Yo no supe de ella hasta el otro día (lunes). Me mandó un mensaje no más. (Decia) 'Mamá, se me había descargado el celular, pero estoy bien'. Hasta ahí yo no sabía nada", afirmó.

A la madre de la exasesora de la subsecretaría del Interior, quien no quiso revelar su identidad durante la entrevista, le extrañó que su hija no la llamara para contarle sobre su comida con su jefe. A los cuatro días de ocurrida la supuesta violación, el jueves 26 de septiembre, la denunciante no aguantó más y se comunicó con ella.

"La cárcel se hizo para los criminales y él es un criminal"

La madre nos revela que su hija está con tratamiento psicológico. En casa decidieron evitar las noticias y leer sobre el caso, para proteger a la joven. Hoy solo espera que exsubsecretario pague por sus supuestos delitos sexuales, por usar a las policías para borrar evidencia y por todos los intentos de amedrentar a su hija antes de que ella decidiera denunciarlo.

Al ser consultada de qué es lo que espera de la justicia para la otrora autoridad y también para su hija, respondió: "Yo lo único que le pediría al presidente, a los jueces, es que consideren todo, todo lo que hizo este hombre y que lo condenen, porque la cárcel se hizo para los criminales y él es un criminal".

