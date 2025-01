El choque de jefas de Inteligencia, videos perdidos y un partido frustrado: Así fue la operación secreta de Monsalve

09 en. 2025 - 12:49 hrs.

—Estoy preocupado por ella.

Esas habrían sido las palabras que Manuel Monsalve, quien este jueves continúa con su declaración ante los fiscales Jacir y Armendáriz, le habría transmitido a la exjefa de Inteligencia de la PDI, Cristina Vilches, la tarde del jueves 10 de octubre en La Moneda, cuando la citó porque –en palabras de Armendáriz – “sospechaba que iba a ser denunciado”.

Ese mismo jueves, según la declaración de funcionarios de Inteligencia de la PDI, se comenzó a urdir la operación secreta de Monsalve con la que buscó –a juicio de los persecutores– “crearse una coartada respecto de los hechos investigados, toda vez que tenía pleno conocimiento de su actuar”, planteó Jacir en la audiencia de formalización.

Al contrastar la declaración de los detectives de la Unidad de Contrainteligencia de la PDI con la declaración de la víctima y los testigos que se enteraron de los hechos antes de la denuncia, se obtiene que el entonces subsecretario del Interior habría mentido respecto a la situación de la denunciante.

Uno de los funcionarios PDI, por ejemplo, declaró que Monsalve al momento de relatar los hechos del 22 de septiembre y decir que temía haber sido drogado, pues no recordaba con claridad qué había pasado esa noche, dijo que no se sabía del paradero de la víctima desde esa fecha.

“Se nos indica que respecto de la persona que había estado con el subsecretario, no se sabía nada de su paradero desde el día de los hechos. Se sospechaba que el subsecretario y tal vez su acompañante podían haber sido abordados por sujetos”, declaró el subprefecto Edson Torres.

Sin embargo, según consta en la carpeta, la licencia definitiva de la víctima –que se mantiene hasta ahora– se cursó a partir del martes 8 de octubre. Además, en su declaración, la denunciante relató que tuvo al menos dos encuentros en La Moneda con Monsalve posteriores a la noche del 22 de septiembre.

La declaración de los funcionarios también da cuenta de otros episodios que tuvieron lugar previo a que se presentara la denuncia el lunes 14 de octubre y otros enmarcados en las operaciones de contrainteligencia solicitadas por Monsalve.

“¿Cómo sabes?”

El martes 15 de octubre, cuando la operación de contrainteligencia montada por Monsalve llevaba ya cinco días en marcha, Cristina Vilches recibió una llamada de su jefatura directa que la tomó por sorpresa.

Según consta en su declaración, la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, Consuelo Peña, se enteró ese martes a las 12:30 horas por una llamada del prefecto general Hugo Haeger, quien le comunica que personal de Inteligencia estuvo en el restaurant Ají Seco Místico y en el Hotel Panamericano.

“En la tarde de ese día, tipo 17:00 hrs., hablamos de la denuncia y me dijo que era una denuncia de una funcionaria que trabajaba con Monsalve, no me dio nombres ni la fecha, pero sí que habían ido a un restaurante y luego al hotel”, declaró Peña.

Con esa información, se contactó con Vilches para exigir explicaciones.

“Llamé a Cristina y le preguntó si sabía de la denuncia contra el subsecretario, me pregunta '¿cómo sabes?' y yo y le dije por Haeger. Quedamos de hablar luego, ella estaba ocupada y yo también. En esta llamada solo le pregunté por la denuncia”, relató la subdirectora Peña.

Luego de esa llamada, se reunieron a eso de las 19:00 horas en el Cuartel General de la PDI para abordar la denuncia en contra de Monsalve.

“Hablamos en persona en la tarde, tipo 19 hrs., conversamos con Cristina en el Cuartel Central. Hablamos de la denuncia contra el subsecretario Monsalve, que era la noticia del día (martes 15) internamente en la institución. Ella me dijo que se enteró de la denuncia ese mismo día, no me dijo el medio. Hablamos que era una denuncia por violación, pero no hablamos más detalles. Le pregunté si había funcionarios de inteligencia que hayan efectuado labores de tal, me contestó que sí y que se debía a que Monsalve la había pedido verificar un posible atentado en su contra”, relató Peña.

Cristina Vilches debió abandonar la institución en la que permaneció por 30 años por su actuación en el caso Monsalve.

Los videos perdidos

En uno de los informes que remitió la PDI al fiscal Francisco Jacir se da cuenta de que existen videos que fueron incautados por personal de Inteligencia de la policía civil el 11 de octubre, que no se pudieron rescatar una vez que se presentó la denuncia en contra de Monsalve y los detectives de la Brisex empezaron las diligencias.

Se trata, específicamente, de los videos que captó una de las cámaras exteriores del Cuartel General de la PDI, cercano al lugar de residencia de la víctima.

El informe relata que el 21 de octubre pasado, los comisarios Cynthia Escalona, Eva Gómez, Marcia Arias se presentaron en el Cuartel General de la PDI, ubicado en calle General Mackenna 1314, “con la finalidad de incautar el registro de las cámaras de seguridad de los días y horas que guardan relación con los hechos investigados”.

Sin embargo, dice el documento, el agente policial Rodrigo Jiménez señaló que no existían respaldos del 22 de septiembre, ya que dichos archivos se sobreescriben.

Pero hizo una salvedad: “Los funcionarios de la Brigada de Contrainteligencia ya se habían llevado los respaldos de dicha cámara el día 11 de octubre”.

Pese a ello, según el material que recibió Jacir, ese material se extravió y no estaba contenido en el disco duro con los demás respaldos.

“A la revisión y análisis de estos, el respaldo de la cámara ubicada en General Mackenna con Amunátegui no fue encontrada en dicho dispositivo de almacenamiento. Lo anterior fue debidamente informado a través del Informe Policial N°6829, de fecha 25 de octubre, de esta Brigada Especializada”, concluye el informe.

Un partido frustrado

El 10 de octubre pasado, en el Estadio Nacional, la selección Chile recibió a Brasil en el marco de las eliminatorias al Mundial 2026.

Al igual que las cerca de 38 mil personas que vieron la derrota de Chile por 2-1 ante Brasil, el detective Jorge Silva, miembro de la Unidad de Contrainteligencia de la PDI, asistió al estadio para presenciar el partido.

Sin embargo, antes de que comenzara, recibió una llamada que tuvo que cambiar sus planes.

¿La razón? Había recibido un llamado del jefe de brigada Víctor Becerra, quien le dijo que debían atender una operación urgente.

“Vilches me indicó que el mismo jueves tomó contacto con el subsecretario Monsalve quien le encargó a ella que verificara cuáles habían sido sus pasos o acciones un día determinado, señaló que luego de haber ido a cenar con una funcionaria, había perdido la conciencia y la memoria y que además estaba preocupado por su acompañante que trabajaba con él”, contó Becerra a los fiscales.

Por esa razón, Becerra seleccionó un equipo que citó la misma noche del 10 de octubre para reunirse en una plaza ubicada en calle San Pablo, entre Amunátegui y Teatinos. Allí definieron la estrategia para reconstruir la ruta de Monsalve del 22 de septiembre.

“Nos pusimos a conversar al interior del auto y es ahí cuando Victor Becerra nos explica la situación que afectaba al subsecretario Manuel Monsalve, de que unos días atrás estuvo en un restaurant de comida peruana comiendo, y no recordaba más hasta despertarse al día siguiente en el hotel”, declaró Edson Torres.

La operación comenzó el mismo 11 de octubre y fue allí que, según declaró Becerra, “idearon una entrega de comida al departamento” de la víctima para verificar en qué estado se encontraba.

Según declaró Vilches y los otros funcionarios de Contrainteligencia, verificar el estado de la denunciante habría sido una petición expresa del médico socialista.

