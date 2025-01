"Se tapa la cara y pide disculpas": Las interrogantes que deberá despejar Monsalve en su frente a frente con Armendáriz

07 en. 2025 - 11:51 hrs.

Un total de 49 días suma en prisión preventiva el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por la denuncia por violación y abuso sexual que interpuso en su contra una funcionaria de la repartición que el exdiputado socialista dirigía hasta el 17 de octubre.

Desde que se presentó esa denuncia –el 14 de octubre– estaba pendiente una diligencia clave para el desarrollo de la investigación y que comenzó este martes a las 9.00 horas en las dependencias de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte: la declaración de Monsalve ante los fiscales Francisco Jacir y Xavier Armendáriz.

Según sus cercanos, la comparecencia ante los persecutores era una diligencia que el propio Monsalve buscaba concretar hace varias semanas. De hecho, originalmente estaba agendada para el 23 de diciembre, pero su anterior defensa –encabezada por los abogados Cristián Arias y Lino Disi– postergó la declaración, lo que molestó al entorno del exdiputado PS, quienes no estaban conformes con la estrategia judicial y comunicacional desplegada por ambos profesionales.

Ahora, acompañado de su nuevo abogado, el defensor público Víctor Providel, Monsalve deberá recapitular la concatenación de hechos que lo llevaron hasta Capitán Yáber y despejar una serie de interrogantes que aún se mantienen en la investigación que lleva el Ministerio Público.

Con sus cercanos, Monsalve insiste en que mantenía una relación “en formación” con la joven que lo denunció y que no recuerda los sucesos ocurridos en el Hotel Panamericano la noche del 22 de septiembre, argumentos que articularon su defensa en el juzgado de garantía y en la Corte de Apelaciones.

Las disculpas de Monsalve

En la carpeta del caso, además, hay relatos que dan cuenta de acciones de Monsalve posteriores al 22 de septiembre que dan luces sobre lo ocurrido esa noche, que serán materia de consulta por parte de los fiscales.

Uno de ellos, por ejemplo, que para la parte querellante –a cargo de la abogada María Elena Santibáñez– significa un reconocimiento tácito del delito sexual, está contenido en la declaración que prestó Ricardo Lillo, también funcionario de la Subsecretaría de Interior y una de las primeras personas a las que la víctima recurre.

En su declaración –prestada el 18 de octubre a las 14:20 horas– Lillo alude a un episodio relatado por la víctima, donde entre el 2 y 3 de octubre Monsalve la cita a su oficina para discutir el encuentro del 22 de septiembre.

“Manuel Monsalve la cita a su oficina a solas; ella me contó que él le había dicho que no sabía qué había pasado en el taxi y que al parecer los habían drogado, ella habría dicho que le interesa saber lo que había pasado en el hotel y él le habría respondido que ese no era el punto, que lo relevante era lo que había pasado entre el restaurant y el hotel en el trayecto”, relata en su declaración Ricardo Lillo.

La víctima –acorde al relato del actual funcionario de Interior– le retrucó a Monsalve que lo importante era lo que había pasado en el hotel.

“Ella me cuenta que le pregunta por qué no la había llevado a su casa, que ella no habría querido ir al hotel y que quería saber qué había pasado ahí porque ella no hubiera consentido nada”, se lee en la declaración.

Frente a ello, Monsalve –se lee en el documento– “se tapa la cara con las manos y le habría pedido disculpas”.

“La víctima me dice que, en la conversación, él le cuenta que ella habría querido escapar del trayecto y que él le habría ofrecido ayuda para reconstruir los hechos mientras iban de camino”, finaliza el relato de Lillo.

Pero esa no fue la única vez en que Monsalve habría pedido disculpas a la víctima. Según expuso en la Corte de Apelaciones el abogado asesor de la fiscalía, Nicolás Calvo, otra de las funcionarias de Interior, Catalina Arrey, que supo de la boca de la denunciante los hechos, contó que Monsalve le había enviado un mensaje una semana después de la noche del 22 de septiembre.

“(La víctima) también me comentó que la semana después de que ocurrió el hecho, el Subsecretario le había enviado unos mensajes a través de la aplicación de mensajería que señale anteriormente (Signal), y que como que él le decía que se juntaran, pero ella no le respondía, y que después él le comienza a escribir cosas como que lo disculpara por lo que le había hecho y después ella borró la aplicación de su teléfono”, dice en su testimonio.

El recorrido de la víctima con los detectives

Una diligencia desconocida hasta ahora es que el martes 22 de octubre, una semana después de que se interpusiera la denuncia, la víctima junto a los detectives de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI y en compañía de funcionarias de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía, recorrieron puntos donde la funcionaria se reunió con el exsubsecretario del Interior.

Ese día, a las 12.30 horas, se dirigieron al Mall Costanera Center, donde el 1 de septiembre Monsalve y la víctima se habían reunido a almorzar en el restaurant Mila. Allí, la funcionaria de Interior junto a los detectives repasó sus movimientos junto al entonces subsecretario.

“Se le consulta a la víctima si es que recordaba en qué mesa se habría ubicado el día 1 de septiembre, reconociendo la mesa ubicada en el lado oriente del ingreso al lugar, correspondiendo a la mesa N°100. En el lugar, se tomó contacto con la Subgerente, quien en el lugar prestó declaración voluntaria”, se lee en el informe de la Brisex.

Tras ello, la víctima y los detectives realizaron el mismo recorrido que la tarde del 1 de septiembre. El informe, de esa forma, describe que Monsalve y la funcionaria procedieron a “retirarse del mall por la salida que da a la intersección de calle Vitacura con Nueva Tobalaba, doblando por Nueva Tobalaba hacia el norponiente, cruzando hasta la vereda poniente, lugar donde está ubicado el Parque Uruguay”.

En ese lugar se sentaron debajo de un árbol mirando hacia el Río Mapocho. Fue en ese momento en que se produce lo que el fiscal Xavier Armendáriz calificó como un eventual abuso sexual por sorpresa, pero que fue desestimado en la rectificación de querella que ingresó la abogada Santibáñez.

Todo sobre Mega Investiga