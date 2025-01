"Me parece psicopático": Escucha en exclusiva el "telefonazo" de Maite Orsini a denunciante en el que hablan de Jorge Valdivia

03 en. 2025 - 11:18 hrs.

Mega Investiga tuvo acceso al contenido del polémico contacto telefónico que tuvo la diputada Maite Orsini con la primera denunciante de Jorge Valdivia, exfutbolista que fue su pareja. Se trata de un elemento probatorio contenido en la carpeta investigativa al que tuvimos acceso en exclusiva.

La conversación, ocurrida el 23 de octubre de 2024, tiene una duración de 15 minutos y pone en duda lo declarado por la legisladora, quien afirmó que su intención era entregarle apoyo a la joven tatuadora.

Según reconoce el propio abogado de la denunciante, el diálogo se concretó luego de que Orsini intentara contactar a la denunciante mediante un intermediario, tras lo cual ella le devolvió el llamado.

La llamada de Orsini a la primera denunciante de Valdivia

La conversación entre la diputada y la denunciante comienza así:

Orsini: ¿Cómo estái? Bueno, no contestes esa pregunta.

Denunciante: Sí, es rara la pregunta, pero confundida un poco

Orsini: Oye mira, primero que todo, decirte que te creo, que no necesito que me cuentes, ni me expliques, ni me digas nada, que no es el motivo de esta conversación. Así que no me cuentes, no revivas, ni trates de ponerte en ninguna situación que te pueda generar daño.

Orsini comenta los mensajes que Valdivia le envió esa noche

Luego la legisladora le hace una revelación a la mujer:

Orsini: Lo que yo te quería decir, y es la única forma en la que se me ocurre poder apoyarte y mostrarte mi solidaridad, es que esa noche Jorge me mandó cerca de 100 mensajes desde adentro de tu casa.

Denunciante: Ok. ¿Desde adentro de mi casa?

Orsini: O sea, por los horarios...

Denunciante: Ya, ok.

Sobre este mismo punto, la parlamentaria precisa:

Orsini: O sea, él me mandaba de a 30 (mensajes) y yo le contestaba dos. En ninguno de los mensajes da cuenta como de algo que pueda probar ninguno de los hechos que hay que probar, pero dan cuenta de dos cosas que me parecen relevantes. Uno, que él estaba en un estado emocional alterado, pero consciente, porque no estaba escribiendo cabezas de pescado. Y en algunas frases como que denota desprecio hacia ti. No me dice que está contigo directamente

Los mensajes con Valdivia a los que alude la diputada se habrían registrado, según señala, la misma noche del 20 de octubre en que habría ocurrido la presunta violación. A esa hora, de acuerdo a su relato, su expareja en paralelo le escribía frenéticamente tras haber estado tres semanas sin contestarle a él sus mensajes tras el quiebre de la relación.

Orsini: ¿Sabes tú lo que se siente mirar a una mujer y sentir que tú eres mejor, que tú eres más bonita, que tú eres más inteligente y sentirse desolado? Una hueá así.

Denunciante: ¿En algún momento él te nombra el hecho de haber tenido relaciones sexuales conmigo?

Orsini: No. No, no. Él me dice todo lo contrario. Él me dice 'yo no he podido tocar a ninguna mujer. Desde que nosotros nos separamos que yo no he podido tocar a nadie'.

Denunciante: Es que me parece extraño porque él mismo me confirmó que él me sacó la ropa.

Orsini: Él nunca me dice que está contigo

Con el pasar de los minutos, la denunciante se comienza a manifestar cada vez más confundida por la situación:

Denunciante: ¿Nunca dice que está en mi casa?

Orsini: No, nunca.

Denunciante: Pero, sin embargo, él se ve entrar a mi casa.

Orsini: No, si yo sé. Está en tu casa, pero él, como te digo, como por la prueba, para que te sirva de prueba, él a mí no me reconoce que está en la casa de otra mujer. Sin embargo, yo sé que estaba en tu casa mientras los enviaba porque vi al igual que todos los horarios que hay de salida y calzan con los horarios en los que él me escribía.

Denunciante: No sé, me deja confundidísima la información con respecto a lo que yo siento cachái. Haber despertado completamente desnuda, que él me confirmó que yo estaba un poco borracha

Orsini: Sí, por supuesto que ocurrieron, yo no tengo dudas de eso. Lo que me parece psicopático es que mientras lo hacía, el hueón tenía su celular en la mano y me estaba escribiendo todas esas hueás a mí.

"Habla de un estado psicopático"

La conversación continúa:

Orsini: Yo como a las 12:00 le dije 'Jorge yo no puedo más, me voy a dormir, no puedo seguir hablando contigo' y dejé de mirar el celular y todo era por Instagram. Entonces, cuando desperté, vi que me había seguido mandando mensajes después de las 12:00, pero no sé a qué hora los habrá enviado.

Denunciante: No, no sé, me parece... Bueno, obviamente que te creo, pero me parece brutal que tenga un estado... para mí igual habla de un estado psicopático.

Juan Pablo Hermosilla, abogado de la denunciante, afirma que el contacto con la diputada "no es lo central, pero sí aporta contexto, del punto de vista del contexto en que se desarrolla los eventos que afectan a mi defendida podrían ser relevantes... En el sentido de saber el estado mental en el que estaba él, por ejemplo".

La conversación sobre la segunda denunciante

En la llamada, Orsini también se refiere a los hechos que afectaron a la segunda denunciante del Valdivia:

Orsini: Yo sé todo lo que pasó esa noche porque tengo un amigo que estuvo ahí. Esto es lo que yo sé: Jorge fue con un grupo de amigos a comer al Toro, y desde el Toro contactó a esta mujer por Instagram y la invitó al Toro. Y ella llegó con dos amigas. Estuvieron todos ahí y se fueron todos juntos a Candelaria (discoteca).

La denunciante escucha atenta los antecedentes que entrega la diputada. En un momento de la conversación, hace un análisis de lo que habría vivido esa noche la joven de 22 años:

Denunciante: A esta chiquilla le pasó exactamente lo mismo. Onda, la llevó al Toro, después fueron a carretear en Vitacura, después de eso ella dijo que se subió al auto de él y que empezó a perder el conocimiento y que algo sintió que tenía el trago, que ella no tomaba mucho trago, que se había tomado un vaso con suerte, pero que no tenía voluntad propia para poder decidir.

En la última parte de esta conversación, nuevamente Maite Orsini se refiere al segundo caso denunciado y abre las interrogantes respecto a cuáles fueron realmente sus intenciones al contactar a la presunta víctima:

Orsini: Y otro antecedente es que la mamá de Jorge estaba en la casa, porque está viviendo con Jorge

Denunciante: ¿Ya?

Orsini: Estaba la señora en la pieza durmiendo.

Denunciante: ¿Pero qué pasa que esté la mamá de Jorge en la pieza durmiendo?

Orsini: Que puede ser testigo de haberse levantado en la mañana, haber visto algo, haberla visto a ella.

Denunciante: Pero puede haber sido una situación de abuso sexual ocasional. O sea, me refiero que tampoco necesita demasiado tiempo para poder violarse a una chica

Orsini: No, obvio. Yo no estoy poniendo nada en duda. Yo estoy dando toda la información para que la tengas.

El abogado Hermosilla indica que "es un llamado que por momentos no se entiende bien cuál es el foco... Hay momentos en que uno siente que está apoyando a la denunciante y hay otros momentos que uno siente que está tratando cuidarse ella".

"Todavía no entiendo el sentido de fondo de ese llamado. Ella tiene la calidad de autoridad pública, además, no es que tenga un horario para ser diputada", destacó.

Problemas de salud de Orsini

Las denuncias contra su expareja y el revuelo del caso habrían complicado el estado de salud de la legisladora, quien llegó a estar internada en una clínica de Santiago. Hasta el día de hoy, ha presentado documentos médicos para justificar su ausencia en el Congreso Nacional.

La comisión de Ética de la Cámara abrió una investigación en su contra. Hoy arriesga ser expulsada de su partido por interferir en la indagatoria contra su expareja, considerando que no solo tomó contacto con la primera denunciante, sino que también le escribió a la Fiscal Regional Oriente, Lorena Parra, para ponerla en alerta sobre el audio.

Se intentó contactar a Maite Orsini para solicitar una entrevista, pero respondió que aún estaría con licencia médica y reposo absoluto, por lo que no puede dar declaraciones.

