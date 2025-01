"Se está devolviendo el alcantarillado por las sillas clínicas": El deplorable estado de Cesfam en Recoleta

09 en. 2025 - 14:34 hrs.

¿Qué pasó?

Funcionarios del Cesfam de Quinta Bella de la comuna de Recoleta, Región Metropolitana, se manifestaron este jueves por las deplorables condiciones en las que se encuentra el centro asistencial, el que ha estado en reconstrucción en el último tiempo. El mal estado del lugar llega a tal extremo que algunos usuarios también se sumaron a la protesta.

En el lugar hay muebles rotos, murallas despedazándose, techos en mal estado, baños que no pueden llenar sus estanques, box sin ventilación, agua de alcantarillado que se devuelve, entre otras situaciones.

Las condiciones del Cesfam Quinta Bella

"Venimos hace muchos años y la situación empeoró el año 2023, lo que llevó a que en diciembre de ese año nos fuéramos a paro, y ahí nos prometieron hacernos un Cesfam nuevo para poder cubrir la necesidad de la población. Derrumbaron el Cesfam y eso quedó por meses así, y han ido construyendo, pero de a poquito, y van meses en que esto no avanza", expuso María Paz González, psicóloga del lugar.

"Estamos en condiciones deplorables, en —el área— dental se está devolviendo el alcantarillado por las sillas clínicas, no tenemos baños para los funcionarios, hay que llenar los estanques con bidones de agua. No tenemos casino, no tenemos box... Esto debía estar listo en junio del 2024, pero no", agregó.

Sobre el problema en las sillas clínicas, Matías Gálvez, del departamento dental, indicó que "llevamos más de un año ya con precarias condiciones. De cuatro sillones, actualmente contamos uno para 32 mil personas inscritas acá... Llevamos hace ya tres años con un sillón dado de baja que no se nos ha repuesto y las condiciones de las cañerías hacen que se devuelva el agua, lo cual pone en riesgo a nuestros pacientes".

Otra funcionaria del departamento dental señaló que "lamentablemente Quinta Bella es el único centro que tiene radiografías y que está parado hace dos años, lo mismo con el laboratorio de prótesis de la comuna. Estuvimos el año pasado muchos meses sin laboratorio".

¿Qué les ha dicho la Municipalidad?

Al ser consultada si desde la Municipalidad le han dado alguna solución concreta, María Paz González respondió: "No, de hecho el alcantarillado colapsó, por eso también se devuelve (el agua) y la fecha tope era el 27 de diciembre".

Respecto a si ha podido hablar con el alcalde Fares Jadue, dijo que "vino el día lunes, nos pidió las cosas que nosotros queríamos, pero no hay compromiso. De hecho, ya no hay nadie trabajando atrás, se llevaron a todos a otro Cesfam".

Cabe señalar que en el lugar también se ha hecho presente la Superintendencia de Salud, pero como tiene un rol fiscalizador sólo aplica multas si no están las condiciones adecuadas, pero no puede cerrar el recinto asistencial.