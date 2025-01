Le robaron la original y la reemplazó por una impresa: Fiscalizan moto que circulaba con patente de papel en la RM

09 en. 2025 - 13:39 hrs.

¿Qué pasó?

Una fiscalización vehicular cursada en el límite entre Cerrillos y Maipú, en la Región Metropolitana, reveló que un conductor de nacionalidad venezolana circulaba por el lugar con una moto cuya patente se encontraba impresa en un papel y adherida al vehículo.

El hecho fue dado a conocer por el periodista de Mega Karim Butte, quien a través del matinal Mucho Gusto detalló una situación que ha ocurrido anteriormente, como sucedió hace unos días en Barrio Meiggs, donde un conductor manejaba una motocicleta con una patente de papel, sin documentos y, además, el vehículo botaba aceite.

Le robaron su patente original y prefirió reemplazarla por un papel

Para entender el actuar del conductor, fue el mismo quien explicó la razón de adherir un papel que buscaba simular ser una patente de vehículo. “Yo con la moto tengo dos años, entonces la patente de la moto me la habían robado. Yo no puedo circular en la moto sin ningún patente atrás porque llamó más la atención”, explicó.

“Entonces preferí, sabiendo el número de patente de la moto, plastificarla para estar un poco más cómodo, en el sentido de que vean el papel donde identifique que es la patente de la moto”, complementó.

Acusó no contar con documentos en Chile para realizar trámites

El ciudadano venezolano justificó su actuar señalando que no ha podido solicitar un duplicado de su patente robada por no contar con RUT o documentos propios en el país.

“No tengo ni documentos de aquí de Chile por el momento, porque estoy en trámites hace dos años esperando. Yo me empadroné hace dos años, hice todos esos trámites para impuestos, todo eso, y no me ha salido ningún documento”, mencionó.

En cuanto al procedimiento correspondiente, Paulo Padilla, fiscalizador del Ministerio de Transportes, precisó que el vehículo deberá ser retirado de circulación por la patente de papel y la persona detenida por Carabineros. “El procedimiento de falsificación de instrumento público es un procedimiento que lo toma Carabineros, corresponde la detención y queda con una citación al tribunal”, sentenció.

