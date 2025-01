"Desde que nací que asisto a la Teletón": La historia de Benjamín Rivas, joven con parálisis cerebral que fue puntaje nacional

06 en. 2025 - 12:55 hrs.

¿Qué pasó?

Una historia de verdadera lucha y de recompensas es la que vive actualmente Benjamín Rivas Beltrán, un joven de que tiene un diagnóstico de parálisis cerebral y que se convirtió en puntaje nacional en Competencia Matemática 1 en la Prueba Acceso a la Educación Superior (PAES) 2024.

Destacar que este logro e hito académico le significó tener el honor de asistir al tradicional desayuno junto al Presidente de la República, Gabriel Boric, en el Palacio de La Moneda. "Me llamó el Presidente para avisarme, no lo podía creer, me costó caer en cuenta de que era verdad", confesó el joven a El Mercurio.

"Desde que nací prácticamente que asisto a la Teletón"

Respecto a su historia personal, Benjamín contó al citado medio que “tengo una parálisis cerebral, desde que nací prácticamente que asisto a la Teletón, y ellos me orientaron con respecto a la PAES”. En esa línea, sinceró que “a pesar de las dificultades, siempre hay una manera de salir adelante y pararse cada día”

De acuerdo a ADN, el joven puntaje nacional vive actualmente con sus abuelos en la comuna de Curanilahue, en la región del Biobío, donde asistió al liceo público Mariano Latorre y además fue alumno de un preuniversitario, lo que le permitió alcanzar los 1.000 puntos en la PAES de Matemática 1.

Benjamín Rivas junto a su abuelo / Municipalidad Curanilahue Instagram

“Siempre apunté a tener el máximo puntaje, pero no me lo esperaba”, dijo Benjamín a la mencionada radio, donde también sinceró que su meta es estudiar “ingeniería de ejecución en informática en la Universidad del Biobío”.

Tras recibir la grata noticia de su puntaje obtenido, Benjamín envió un motivador mensaje a quienes rendirán la PAES a fin de año. “Sin importar las dificultades que pueda haber, si se es perseverante y constante, después llegan los buenos resultados”, confesó.

"Que sea un niño feliz"

Su padre, Jonathan Rivas, destacó el mérito de Benjamín y la importancia de los abuelos en este hito. “Todo esto es mérito de él, porque se ha esforzado siempre, se quedaba después de clase a su preuniversitario, de repente caminaba pese a su condición, entonces es 100% mérito de él”, dijo.

“Él ha luchado, se ha sacrificado, estudia, hace sus cosas solo, entonces uno se siente orgulloso de él. A él le gustaba estudiar, siempre de niño le ha gustado eso, así que uno más que nada debe apoyarlo en todo lo que viene, que disfrute su momento y que sea un niño feliz”, complementó.