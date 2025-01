Adultos mayores no pudieron salir en una semana: Denuncian problemas con ascensores de edificio de 22 pisos en Viña del Mar

06 en. 2025 - 12:39 hrs.

¿Qué pasó?

Residentes de un edificio de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, han estado enfrentando en las últimas semanas serios problemas con los dos únicos ascensores con los que cuentan para subir los 22 pisos de la torre. De hecho, estuvieron durante seis días solo usando las escaleras.

Fue el pasado 28 de diciembre cuando ambos ascensores quedaron sin funcionamiento, volviendo a estar operativo uno de ellos el viernes 3 de enero. Sin embargo, se trata de máquinas que solo subían pisos pares o impares cada uno, por lo que aún hay residentes que tienen que usar las escaleras.

Adultos mayores no pudieron salir de sus departamentos

De acuerdo a la administración, el 60% de los residentes corresponden a adultos mayores, de los cuales el 20% presentan movilidad reducida.

Debido a este complejo escenario, durante los días sin ascensor muchos no pudieron salir de sus viviendas, mientras que quienes sí lo hicieron debieron tener la ayuda de vecinos y conserjería, quienes incluso los debieron cargar por las escaleras.

Las personas con enfermedades respiratorias y los padres que deben cargar a sus pequeños hijos son otros grupos que ha tenido serias dificultades para subir las extensas escaleras.

¿Qué dicen los residentes del edificio?

Sebastián Peña, residente de la torre, expuso que "los ascensores que tenemos son ascensores que son antiguos, y como son antiguos, estos ascensores ya tienen piezas, según lo que ha reportado la empresa Sirmaval, que ya no pueden ser repuestas, ya no pueden ser fabricadas... Lo que han hecho es parchar el funcionamiento de uno de los ascensores, pero el problema está en que no tenemos certeza de cómo van a seguir funcionando en el futuro".

Otra residente explicó que la empresa indicó en un comunicado "que los dos ascensores están obsoletos, que necesitan cambio y que lo que ellos podían hacer, que es lo que hicieron, una reparación parche. Es algo que puede durar cinco días como puede durar un año. O sea, la inseguridad es enorme".

"Somos muchas familias en estas condiciones, y aquí no hay solución, no hay respuesta. Se han pedido asambleas que no se dan. Tenemos un comité que no nos respalda, tenemos una administración desleal", agregó.

¿Qué dice la administración?

El administrador Cristian Navia señaló que "nosotros tenemos presupuesto para el cambio de estos ascensores". Sin embargo, indicó que "no podemos acceder a los fondos de reserva porque hay un tema de actas".

En tanto, el diputado Andrés Celis señaló que "como parte de mi obligación, voy a oficiar al Ministerio (de Vivienda) y a la Superintendencia de Electricidad para que fiscalice y vea si está funcionando bien o mal".