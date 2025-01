Joven muere ahogado tras rescatar a su sobrino de 11 años en playa de Iquique: "El niño pudo salir, pero el tío no"

06 en. 2025 - 12:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un joven de 26 años murió ahogado en la playa Lobito de Iquique, región de Tarapacá, tras lanzarse al mar para rescatar a su sobrino de las marejadas que azotaban el sector la tarde del pasado sábado.

Wilder Torrez, de nacionalidad boliviana, se encontraba junto a su familia disfrutando de un tranquilo día en la playa, sin embargo, todo término en tragedia cuando su sobrino de 11 años no podía salir del mar producto de la corriente, por lo que se lanzó a las aguas para rescatarlo.

"Me lo encontré dentro del mar": El relato de un testigo

Según explicó a La Estrella de Iquique, el capitán de Puerto de Iquique, Ricardo Cáceres Cabello, "un menor de 11 años, producto de las corrientes y de las marejadas anormales, se fue hacia el interior del mar".

"Un tío, un familiar de él, de 26 años, trató de apoyarlo para poder salir. El niño pudo salir, pero el tío no. Producto de las marejadas se fue internando más hacia el mar", agregó.

Un testigo que se encontraba en la playa, quien no quiso revelar su nombre, contó al citado medio que "yo me tiré para poder sacarlos, porque nos dijeron que eran unos niños. Cuando lo vi y me lo encontré dentro del mar, ya estaba inconsciente".

Luego de sacarlo del mar, funcionarios de la Armada y personal del Samu estuvieron cerca de una hora practicándole labores de reanimación, sin embargo, terminó muriendo en el lugar. Por su parte, el menor se encontraba en buenas condiciones.

El fiscal de Flagrancia de la macrozona norte, José Ribera, reportó que el fallecido murió a causa de una "asfixia por inmersión" a las 19:30 horas del sábado, y que instruyó a la Brigada de Homicidios para determinar las causas de la muerte.

Todo sobre Policial