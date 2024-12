Nuevo carnet de identidad: ¿Desde cuándo estará disponible y cuánto costará?

03 dic. 2024 - 14:35 hrs.

¿Qué pasó?

Tras varios meses de espera, ya hay fecha para que se pueda solicitar el nuevo carnet de identidad y pasaporte, los que contarán con importantes cambios tanto en su construcción estética como en un aumento de las medidas de seguridad para evitar vulneraciones.

Se trata de dos importantes documentos emitidos por el Registro Civil que deben ser portados por las personas para la realización de diversos trámites. Y ahora, además, contarán con una edición digital que permitirá a los usuarios mostrarlos desde sus celulares.

¿Desde cuándo estará disponible?

El director del Registro Civil, Omar Morales, informó a Meganoticias que "a partir del 16 de diciembre comenzamos con el nuevo sistema".

Morales aclaró que para quienes tengan cédula de identidad vigente, no es necesario renovarla. "Tenemos más de 2.000 personas que han solicitado hora para el 16 (de diciembre). No es necesario", sostuvo.

De acuerdo a la autoridad, "si su cédula o pasaporte están vigentes, no hay problema, va a durar todo lo que está establecido hasta su caducidad".

¿Cuál será el valor del carnet de identidad?

"Todavía no puedo liberar los precios, eso se va a decir el 16 de diciembre, pero les puedo dar una primicia: no hay aumento de precio", reveló Morales en exclusiva para Meganoticias.

A la espera de la información sobre los valores, los actuales precios de la cédula y el pasaporte son:

Carnet de identidad: $3.820

$3.820 Pasaporte de 32 páginas: $69.660

$69.660 Pasaporte de 64 páginas: $69.740

¿La versión digital tiene un costo extra?

"La funcionalidad digital está incluida en el costo de su cédula física. No hay costo adicional", informó el director del Registro Civil, destacando que esto "es muy relevante, porque en la gran mayoría de los países del mundo todas las funcionalidades digitales se cobran aparte".

Asimismo, explicó que no es obligatorio tener esta funcionalidad digital. "Sobre todos los adultos mayores me dicen 'director, a mí me complica'. No hay problema, pero si después se da cuenta de que sí lo requiere, puede ir a nuestras oficinas y le vamos a dar la funcionalidad sin ningún inconveniente", agregó.