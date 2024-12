¿Dónde está Martín Díaz de Valdés? La cronología de la desaparición del joven de 24 años en Las Condes

03 dic. 2024 - 13:30 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de los importantes avances en los rastreos del pasado lunes, este martes se está desarrollando una nueva jornada de búsqueda de Martín Díaz de Valdés, joven de 24 años que desapareció luego de ser visto ingresando al Parque Cordillera de San Carlos de Apoquindo, ubicado en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

Si bien esta se trata de la cuarta jornada de trabajo para los equipos de emergencia, Martín no es visto hace cinco días, por lo que las labores están siendo contra el tiempo.

La cronología de la desaparición de Martín Díaz de Valdés

Todo comenzó el pasado jueves 28 de noviembre, a eso de las 07:00 horas, cuando el joven salió a su casa en Colina, supuestamente a trabajar, pero no regresó.

"Ese jueves no llegó a dormir. Hay veces que tenía sus carretes y volvía al otro día, pero usualmente avisaba y esta vez no avisó, otras veces no avisaba tampoco. El viernes no llegó, no lo pudimos contactar", contó su padre, Jaime Díaz de Valdés.

Debido a la alerta que se generó en la familia, comenzaron a realizar averiguaciones y se enteraron de que Martín no había ido a trabajar, sino que acudió al Parque Cordillera, lo que se pudo corroborar gracias a un correo electrónico.

Un testigo clave en el caso fue contactado por la familia y, de acuerdo al hermano del joven, Domingo Díaz de Valdés, el sujeto "lo vio el mismo jueves, tipo 12 de la mañana, algo así, en el camino El Naranjo".

"La historia bien en resumen es que el jueves él en teoría salió a la pega, a las 07:00 de la mañana. Pudimos ver a través de registros de mail que él había entrado a este parque (...) y desde ahí se acabó la señal. El último testigo lo vio una o dos horas después de la entrada del parque y no se sabe más", agregó.

Los hallazgos en la búsqueda de Martín

El pasado domingo 1 de diciembre se reveló que una cámara de seguridad había captado a Martín saliendo de su vivienda.

"Se hizo llegar al GOPE la grabación que hay en el pasaje de salida de nuestra casa. La vestimenta que él tenía es un polar negro, pantalones negros, zapatillas oscuras y una mochila. Él llevaba una carpa azul", sostuvo su padre.

Sin embargo, el hallazgo más relevante que se realizó fue el pasado lunes, cuando se encontró la carpa que pertenecería a Martín.

"No encontramos comida, no encontramos su mochila, no encontramos ropa, no encontramos su tratamiento de insulina, no encontramos su máquina para hacer esa glicemia. ¿Qué quiere ser eso? Que las está trayendo con él todas esas cosas, ¿verdad?. Entonces, sus posibilidades, digamos, de supervivencia son mucho mayores", manifestó la familia en tono optimista.