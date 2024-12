"Sus posibilidades de sobrevivencia son mucho mayores": Continúa búsqueda de joven desaparecido en Las Condes

03 dic. 2024 - 11:59 hrs.

¿Qué pasó?

Continúa la búsqueda de Martín Díaz de Valdés, un joven estudiante de medicina de 24 años que desapareció el pasado jueves 28 de noviembre tras de ser visto ingresando al Parque Cordillera de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

La intensa búsqueda ha requerido de importantes apoyos como helicópteros, drones, cuadrillas y más, esto luego de que se confirmara el hallazgo de una carpa azul que correspondería a una usada por Martín y que contiene elementos del joven.

Cuentan con apoyo de drones

El Teniente Coronel M. Fuentes, entregó importantes antecedentes en relación del hallazgo de la carpa y de las posibles pistas que podrían conducir al paradero del desaparecido, cuya carpa se encontraría en un sector "contiguo al sendero camino a Alto Cerro Naranjo, en un sector donde esta persona acampó".

De acuerdo al las pericias realizadas en el lugar, la autoridad policial aseguró que se encontró "algunos elementos que podrían tener indicios respecto a qué correspondería en la Martín Díaz", entre ellos unos lentes y presuntamente elementos de insulinas.

"Sus posibilidades de sobrevivencia son mucho mayores"

Los familiares de Martín también declararon al respecto y señalaron la importancia de entregar cualquier información respecto al hallazgo de pertenencias que puedan ser de Martín, como un bolso azul.

"No encontramos comida, no encontramos su mochila, no encontramos ropa, no encontramos su tratamiento de insulina, no encontramos su máquina para hacer esa glicemia. ¿Qué quiere ser eso? Que las está trayendo con él todas esas cosas, ¿verdad?. Entonces, sus posibilidades, digamos, de supervivencia son mucho mayores", precisó uno de sus familiares.

El mayor de Carabineros, Andrés Correa, en conversación con el periodista Danilo Villegas, detalló las complejidades respecto a las características del lugar de búsqueda. Tiene "lugares muy montañosos que dificultan un poco el trabajo de las cuadrillas de búsqueda. Estamos contando con personal especializado del GOPE y además estamos tratando de potenciar también lo que son los equipos tecnológicos para poder trabajar en este sector".

En ese contexto, el funcionario policial aseguró contar con el apoyo de drones de la institución, de la Municipalidad de Lo Barnechea, de Las Condes y de otros que han sido prestados con el fin de encontrar a Martín Díaz.