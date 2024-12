"Estamos súper frustrados": Nieta de María Ercira revela que aún no reciben copias de la carpeta investigativa

02 dic. 2024 - 17:37 hrs.

¿Qué pasó?

El domingo recién pasado se levantó el secreto de la investigación de la desaparición de María Ercira Contreras en Limache, región de Valparaíso, por lo que la familia, supuestamente, iba a poder obtener los antecedentes sobre el caso. Sin embargo, Carla Hernández, nieta de la adulta mayor, afirmó este lunes a Meganoticias Ahora que todavía no pueden acceder a dicha información.

"No nos han comunicado absolutamente nada"

Hernández señaló que "estuvimos esperanzados porque pensamos que la Fiscalía nos iba a comunicar algo entre ayer -domingo- y hoy -lunes- en la tarde, pero no fue así. No nos han comunicado absolutamente nada, porque aún no tenemos copias de la carpeta".

"No nos ha adelantado nada, entonces vamos a tener el plazo que se demora en resolver la solicitud, que va de 72 horas a 14 días en que nos entreguen las copias", sostuvo.

En este sentido, Hernández indicó que "como familia estamos súper frustrados, porque entendemos que todos los trámites tienen su tiempo, pero sentimos que no se ponen en nuestro lugar. No le costaría a la Fiscalía darnos una respuesta general".

María Ercira Contreras

Las dudas de la nieta por la línea investigativa

Acerca de la línea investigativa, la nieta de la adulta mayor recalcó que "nosotros sabemos que lo que se investigó del comienzo es que (María Ercira) había subido un sendero y se había caído al canal Waddington o a una quebrada. El tema es que eso se descartó tempranamente. Por lógica de tiempo, ella no hubiese llegado arriba. No entendemos cómo se trabajó fuerte en esa línea investigativa y se dejó de lado otra línea, como un secuestro, un atropello o un asalto".

"Yo creo que el fiscal sigue en una línea investigativa equivocada. Eso lo creo porque, extraoficialmente, supe que estuvieron tomando declaraciones a familiares de mi abuela que no estuvieron ese día en el restaurante. Si están haciendo esas diligencias, es porque están perdiendo el tiempo", añadió.

María Ercira Contreras desapareció el 12 de mayo en el restaurante del fundo las Tórtolas de Limache, cuando ella y su familia estaban celebrando el Día de la Madre. En un momento, la adulta mayor se paró para ir al baño y de ahí en adelante nadie más la vio, lo que activó una serie de diligencias al interior del recinto y también en los alrededores, todavía sin resultados.

