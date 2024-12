Conocían a sus víctimas en el casino, los drogaban y les robaban: La historia de las escorts acusadas de homicidio a empresario

02 dic. 2024 - 13:02 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles comienza el juicio contra dos escorts acusadas por el homicidio de un empresario en Viña del Mar, región de Valparaíso. Según una extensa investigación policial, ambas mujeres de 26 años ofrecían sus servicios a hombres en el casino de la ciudad, luego los drogaban y les robaban.

Tras el deceso del empresario, las dos imputadas fueron detenidas por la PDI el 30 de septiembre de 2023, y tras más de un año de investigación, el juicio dará comienzo esta semana en el Tribunal Oral en lo Penal viñamarino, detalló La Estrella de Valparaíso.

La historia de las dos escorts acusadas de homicidio

De acuerdo a los antecedentes de la investigación y los relatos de testigos y víctimas, ambas mujeres frecuentaban el Casino de Viña del Mar ofreciendo sus servicios de escort. Su lugar preferido era la terraza para fumadores.

El citado medio informó que en ese lugar habrían tomado contacto con la víctima fatal, un empresario de 60 años que trabajaba como gerente general de una corredora de seguros en la Región Metropolitana. De acuerdo a su certificado de defunción, el hombre murió por asfixia mecánica, estrangulamiento y sofocación.

Todo apunta a que el crimen fue cometido por ambas mujeres en la camioneta del empresario, luego de que salieran juntos del casino. La asfixia, en tanto, habría sido ocasionada, aparentemente, con una bufanda que portaba la víctima.

El sujeto salió con ambas mujeres del casino a las 03:47 horas del 23 de septiembre y, de acuerdo a las cámaras de seguridad, dejaron su cuerpo abandonado en su vehículo a las 5:19 horas de esa misma jornada.

Antes de ser abandonado, las cámaras de seguridad mostraron al vehículo transitando por Concón, aunque el empresario no estaba al volante, pues habría sido drogado previamente. En ese trayecto estaban, presuntamente, buscando un motel, momento en que habrían asesinado a la víctima, pues se presume que los efectos de la droga estaban terminando.

El relato de otra víctima

Otro hombre, un corredor de propiedades de la Región Metropolitana, confesó haber sido víctima de robo de parte de las escorts. En conversación con La Estrella de Valparaíso, contó que el 9 de agosto de 2023 se encontró con las mujeres, a quienes había visto en dos ocasiones previas. Aquella noche, encaró a una de las escorts por tener transacciones irregulares en sus cuentas bancarias.

"Me voy dando cuenta que tenía transferencias, un crédito de consumo a 60 meses, eran 3 millones y tanto, y con todo, al final son 8 millones y tanto (...). Me voy a meter al casino porque quería encararla, estaba dudoso", relató.

Esa noche, el corredor de propiedades sufrió la sustracción de $5 millones más, contando transacciones y robos hechos mediante la aplicación bancaria disponible en su celular. El hombre recuerda que cada uno tomó una cerveza, "pero yo no sé en qué momento ahí me echó la pastilla, porque yo ya después me borré", contó.

Este es solo uno de los cinco casos que aparecen en la causa contra ambas mujeres, los que habrían ocurrido entre agosto y septiembre de 2023. Una de las imputadas, es acusada por el homicidio del empresario y por otros robos con violencia, por lo que arriesga 30 años de cárcel; mientras que la otra imputada podría recibir 18 años de presidio por la muerte del empresario.