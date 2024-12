"Es toda mi platita": Mujer de 91 años sufrió robo de sus ahorros, pero terminó recibiendo una noticia que no esperaba

02 dic. 2024 - 12:50 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de 91 años denunció haber sido víctima de un millonario robo al interior de su casa, en la Región Metropolitana, cometido presuntamente por el trabajador de una empresa contratista que presta servicios a una reconocida compañía de telecomunicaciones.

De acuerdo a la adulta mayor, el técnico llegó hasta su domicilio para arreglarle el televisor, sin embargo, habría ingresado a su habitación mientras ella estaba en el baño y le habría robado seis millones de pesos que guardaba en un monedero.

Dinero sustraído eran sus ahorros de toda la vida

"Él tenía que sacar el Deco (decoficador) y ponerle esa antena que dejó puesta ahí", relató a Chilevisión la víctima del robo. Era el único arreglo que el trabajador, quien llegó al lugar a nombre de la empresa VTR, debía hacer.

Según la mujer, lo acompañó en todo momento durante sus labores en el domicilio y lo dejó solo por unos minutos para ir al baño. Al salir, el técnico le dijo que debía irse de urgencia.

Hasta ese punto la situación podría considerarse normal, pero algo llamó la atención de la propietaria del inmueble. La puerta de su dormitorio estaba abierta y uno de los muebles, movido.

"Vi la cómoda que estaba un poco corrida. Entonces la corrí y me di cuenta altiro que no estaba la chauchera con la plata. Tenía $6 millones, los tenía todos dobladitos. Yo dije 'aquí nadie me la va a pillar', pero yo no sabía que él iba a entrar ahí", declaró al citado medio.

Ese dinero eran sus ahorros de toda la vida. "Juntando mis chauchitas, porque trabajé toda la vida en casa particular. Estuve hasta las 50 y tantos años trabajando de chiquitita y juntando, porque soy muy ordenada para mis cosas. Y me pasó esto. Es toda mi platita", expresó, sin poder contener las lágrimas.

Empresa le devolvió el dinero robado

Una vez que se percató del robo, se dirigió de inmediato hasta las oficinas de VTR. Allí le indicaron que el técnico acusado era parte de una empresa contratista que presta servicios a la compañía, pero de todos modos realizarían una investigación interna.

Con el pasar de los días le llegó una buena noticia: desde VTR confirmaron al medio que, independiente de que la empresa contratista y el denunciado nieguen los hechos, decidieron reintegrar el dinero a la víctima y colaborar en el proceso judicial.

Previamente, la adulta mayor había denunciado el robo a Carabineros. Actualmente, el caso está en manos de la Fiscalía de Occidente y el delito se investiga como hurto doméstico.