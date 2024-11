"Es aterrador decirlo": La teoría de la nieta de María Ercira a más de 6 meses de su desaparición

27 nov. 2024 - 16:29 hrs.

¿Qué pasó?

Carla Hernández, nieta de María Ercira Contreras, publicó el martes recién pasado una imagen acompañada de su abuela, quien desapareció el 12 de mayo pasado, es decir, hace más de seis meses, en la comuna de Limache, región de Valparaíso. El hecho ocurrió cuando la familia celebraba el Día de la Madre en un restaurante del Fundo Las Tórtolas.

¿Qué dijo la nieta de María Ercira?

Si bien la Policía de Investigaciones (PDI) continúa con la búsqueda de la adulta mayor en la comuna, la joven reveló una teoría y además acusó negligencia por parte de las autoridades.

"Cada vez estoy más segura de que a mi abuela la mataron. Es aterrador decirlo, sin embargo, es lo más probable. Ella no podría haber salido del lugar por sus propios medios, menos en solo 5 minutos", sostuvo.

Dicho esto, indicó que "el tiempo no da. ¿En qué lógica cabe que ella subió un sendero de 150 metros y luego cayó al canal Waddington? No fue así, las búsquedas en dicho canal se realizaron por parte de bomberos y trabajadores del mismo canal ese mismo día, además en días posteriores se descartó con más certeza aún que no estaba ahí".

María Ercira Contreras junto a su nieta Carla Hernández / Instagram

En esa línea, añadió que "sin embargo, el fiscal a cargo de la investigación insistió mucho tiempo en lo mismo omitiendo diligencias importantísimas para llegar a la verdad".

"Hay una familia devastada"

La nieta de María Ercira continuó con su relato y expresó que "hay una familia detrás devastada por todo lo que ha ocurrido, la negligencia de las autoridades es realmente aberrante".

"Dios libre a todos de tanta inoperancia en un caso así. Una persona desaparece y no se hace absolutamente nada para encontrar la verdad, lo más fácil es creer que se perdió o tuvo un accidente cuando muchas veces la desaparición de una persona es consecuencia de un crimen, como muy probablemente pasó con nuestra abuela. No descansaremos hasta que se haga justicia", concluyó.