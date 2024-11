La explicación de Maite Orsini ante Fiscalía sobre por qué contactó a una de las denunciantes de Jorge Valdivia

27 nov. 2024 - 15:57 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada Maite Orsini, quien fuera pareja de Jorge Valdivia durante cerca de dos años, dio una declaración clave en calidad de testigo al Ministerio Público, en el marco de la investigación por dos delitos de violación que tiene al exjugador de fútbol bajo arresto domiciliario nocturno.

El relato fue entregado al equipo de la Fiscalía Metropolitana Oriente el 11 de noviembre. En este, Orsini detalló por qué habló con la primera denunciante y reveló que ese contacto se concretó el 23 de octubre, es decir, dos días después de que Carabineros llevara a cabo la detención de Valdivia por presuntamente agredir a aquella mujer el día 20. Luego vendría otra denuncia por una segunda violación presuntamente perpetrada el 17 del mismo mes.

El relato que dio Maite Orsini a Fiscalía

Estas son algunas de las frases de Maite Orsini en su declaración:

Según recoge La Tercera este miércoles, Orsini señaló a la Fiscalía que "casualmente, con la primera denunciante tenemos un amigo en común, quien nos contactó. A ese amigo le señalé que si la víctima de la primera denuncia quisiera llamarme, estaba disponible para lo que ella estimara en que la pudiera ayudar. Fue así como L. (el amigo) le entrega mi número de contacto y ella me llama desde un número de teléfono de un amigo" dijo, precisando que fue el 23 de octubre, es decir, 3 días después de la presunta violación.

"En dicha conversación yo le manifiesto a ella que no era necesario que me contara nada o que me diera explicaciones, ni me dijera nada, pues no era la idea que ella reviviera lo ocurrido, ni ponerla en alguna situación que le pudiera generar daño. Pero me pareció importante contarle que, esa noche del domingo 20.10.24 Jorge me mandó cerca de 100 mensajes desde, todo indica, dentro del departamento de ella, la denunciante", agregó.

La diputada mencionó que "a la hora en que Jorge y ella ingresan a su departamento, Jorge me estaba escribiendo. En dicha conversación, Jorge me recrimina no haberlo saludado para su cumpleaños, que fue el sábado 19.10.24. Me mandó un mensaje diciéndome que no podía creer que después de todo este tiempo yo no lo hubiese saludado por el cumpleaños. Me mandó otro mensaje que decía 'me duele que no me hayas saludado porque todavía estoy enamorado de ti'".

En ese sentido, explicó que la conversación partió a eso de las 22:00 horas y se extendió hasta pasada la medianoche "de forma continua e ininterrumpidamente. O sea, él me mandaba de a 30 mensajes y yo le contestaba de 2".

"En esos mensajes, Jorge no me dice directamente que él en esos momentos estaba con una mujer, pero hay una frase en la que me dice que desde que nos separamos él no ha podido estar con ninguna mujer, porque a cada mujer que mira la encuentra poca cosa y que no ha vuelto a tocar a ninguna mujer desde que nos separamos", agregó.

Orsini expuso que "él siguió escribiéndome hasta un poco pasado las 12 y ahí me deja de escribir. De esa conversación, a mí me pareció que él estaba en un estado emocional alterado, pero consciente, porque no estaba escribiendo incoherencias. Sabía lo que estaba escribiendo, pero estaba muy alterado, muy frustrado, muy enrabiado".

Lo que dijo sobre Jorge y su hermano Claudio

En su declaración, la parlamentaria indicó que Valdivia "no es una persona que suele tomar alcohol ni consumir drogas. Él tiene un trastorno alimenticio. Mi impresión es que es casi anoréxico, pues cuenta cada caloría que consume. Por esa razón no suele consumir alcohol. En cuanto a drogas, tampoco, solo esporádicamente marihuana".

Además, dio a conocer que cada vez que tenían una discusión de pareja "su hermano, Claudio, se juntaba con él y lo sacaba a carretear. Era en esas ocasiones cuando Jorge tomaba. Eso lo sé porque con Jorge tenemos un amigo en común a quien conozco hace 12 años, cuando él era mi jefe en TVN. Y cuando Claudio sacaba a carretear a Jorge, generalmente N. salía con ellos, y él me contaba cuando salían y lo que tomaban. Claudio Valdivia tengo entendido que él sí consume drogas, al menos marihuana, y también alcohol".

La segunda denuncia por violación contra Valdivia

Orsini también relató que habló con su amigo N. cuando ya se había destapado la segunda denuncia por violación. "Durante esa semana seguimos en contacto con N., por lo que cuando aparece en los medios de comunicación que hay una segunda denuncia en relación con hechos que habrían ocurrido en el departamento de Jorge, en la comuna de Las Condes, decidí llamar a N. y preguntarle si él sabía algo al respecto. Y él me dice que sí, que él estuvo con Jorge esa noche".

"Me cuenta que el jueves 17.10.24 se juntan en El Toro, Jorge, Claudio Valdivia, N. y S., a quien también conozco hace mucho tiempo, pero como es amigo de Jorge, desconozco su apellido. Al parecer había más personas, pero no sé quiénes serían. Me señala que a dicho lugar llega la segunda denunciante y dos amigas. Cuando casi estaba por cerrar el local, se van a la discoteca Candelaria, donde están hasta casi el cierre, tipo 3:30 a.m", añadió.

Según lo que le contaron, la diputada aseveró que "luego se van al departamento de Jorge. N. me cuenta que quien maneja la camioneta de Jorge es N., y este me explica que una vez en el departamento de Jorge nadie bebe alcohol, pues, Jorge, por las razones que expliqué antes, no tiene alcohol en su departamento".

"N. en algún momento decide sacar a pasear a Charli, el perro que entre Jorge y yo tenemos, pero que por razones de espacio y tiempo se queda en el departamento de Jorge. N. me señala que él saca a pasear a Charli en algún momento, pues lo nota ansioso. N. me cuenta que él baja solo con Charli, quedando arriba Jorge, Claudio, las dos chicas y S.", sostuvo.

Orsini concluyó que su amigo N. "se va tipo 05:45 am y luego se van ambas chicas a eso de las 06:30 horas. Eso lo sé porque N. vio las grabaciones de las cámaras de seguridad del departamento. En el departamento también estaba la mamá de Jorge, Elizabeth Toro, quien padece una sordera severa".

