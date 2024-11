Excedentes de las Isapres: Informan cuáles son los plazos y los métodos de devolución a los afiliados

27 nov. 2024 - 16:27 hrs.

¿Qué pasó?

El superintendente de Salud, Víctor Torres, informó este miércoles sobre las medidas que deberán cumplir las Isapres para la devolución de excedentes tras el fallo de la Corte Suprema por la tabla de factores y la implementación de la Ley Corta.

¿Cuándo comienza la devolución y por cuánto tiempo?

Las administradoras privadas deberán comenzar la devolución en diciembre de 2024, en un plazo de 13 años como máximo para aquellos afiliados que son menores de 65 años, y en un plazo máximo de 5 años para quienes son mayores de 65.

Asimismo, existe un plazo de máximo de dos años para quienes son mayores de 80 años. "Este criterio es móvil. Si una persona pasa del grupo de menores de 65 años al grupo de mayores de 65 años, se le acorta en el plazo", explicó el superintendente.

¿A quiénes les harán la devolución?

Los beneficiados son todos aquellos cotizantes que pagaron en exceso entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de agosto de 2024, y con la aplicación del fallo generaron una diferencia de cotizaciones a su favor. Esto corresponde a unos 700 mil afiliados.

De acuerdo a Torres, los requisitos para devolución son: "Que tuvieran vigente su plan a diciembre de 2022. En segundo lugar, que tuvieran tablas antiguas; los que tenían tablas nuevas ya están obviamente con el precio correspondiente".

¿Cómo serán notificadas las personas sobre la devolución?

Sobre cómo serán notificadas las personas, el superintendente detalló que "a la gente le va a llegar el monto específico. O sea, a cada persona que le corresponda, le va a llegar el monto que tiene que ser devuelto".

"Si no le llega, tiene la posibilidad de consultar en la Isapre, a través de la página web, o eventualmente la Superintendencia, para ver si efectivamente es un beneficiario que no fue notificado o no le corresponde", agregó.

Las Isapres ya comenzaron a notificar a los beneficiarios. El plazo que tienen las administradoras privadas para ello y también para especificar el plan de pago, ya sea a través de un correo electrónico o mandar una carta directamente al afiliado, es hasta el próximo sábado 30 de noviembre.

¿De qué manera puede la Isapre devolver el dinero adeudado?

Existirán tres modalidades de pago: el pronto pago, que es en una cuota y en efectivo, pero que podría tener un descuento de hasta el 30%, pago en excedentes en una segunda cuenta y bono de compensación.

