¿Por qué es tendencia Maite Orsini en redes sociales?

26 nov. 2024 - 12:16 hrs.

¿Qué pasó?

En las últimas horas, la diputada del Frente Amplio Maite Orsini ha sido mencionada por diferentes usuarios de redes sociales, provocando incluso que se vuelva tendencia en X (exTwitter). Todo esto se enmarca en las denuncias por violación que se han presentado contra Jorge Valdivia, con quien sostuvo una relación sentimental y que actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario nocturno.

Si bien la legisladora no había entregado mayores declaraciones sobre las acusaciones contra el exfutbolista, en la noche del pasado lunes rompió el silencio, en medio de las versiones que apuntaban a que había tomado contacto con la primera denunciante de Valdivia.

¿Por qué Maite Orsini es tendencia en redes sociales?

Fue a raíz del comunicado que Orsini hizo explotar las redes sociales, debido a que en él reconocía que se puso "a disposición de la denunciante", aunque asumió que "lo prudente debió haber sido limitarme a declarar en Fiscalía, cosa que hice voluntariamente".

La diputada sostuvo una relación amorosa con Jorge Valdivia que se extendió por dos años hasta su quiebre a mediados de 2024.

¿Qué dice la declaración de Orisini?

"Hace tiempo que no estoy bien y desde que denunciaron a mi expareja esa condición se ha agudizado", señaló la legisladora en un video publicado en su cuenta de Instagram. En la misma línea, agregó: "Nadie está preparado ni espera que a quien uno ama o ha amado lo denuncien por algo tan grave como las acusaciones que hoy día existen en contra de Jorge".

Orsini detalló que la situación la llevó a un conflicto entre su postura general respecto a estos casos y su historia sentimental con el exdeportista. "Mi lugar siempre ha estado con las víctimas de violencia y a eso he dedicado mi trabajo, mi vida. Y todo eso me genera una contradicción que es muy grande, que es muy dolorosa", expresó.

Fue en ese contexto que la parlamentaria confirmó que se contactó con una de las dos querellantes: "Cuando me enteré de la denuncia, me puse a disposición de la denunciante a través de un conocido común para que me llamase si así lo quería y así lo hizo".

No obstante, luego la diputada reflexionó que "lo prudente debió haber sido limitarme a declarar en Fiscalía, cosa que hice voluntariamente". En esa línea, enfatizó en que su declaración "no fue ni a favor ni en contra de nadie, sino solo respondiendo con la verdad a lo que se me preguntó".

Finalmente, hizo un llamado en el video a detener el "acoso mediático" y los "juicios desmedidos". "Alcancé un límite que va más allá de lo que puedo soportar", sentenció.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Todo sobre Maite Orsini