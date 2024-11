"Alcancé un límite": Maite Orsini aborda denuncias contra Valdivia y confirma que habló con denunciante

25 nov. 2024 - 23:33 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada del Frente Amplio, Maite Orsini, concurrió a sus redes sociales para referirse -por primera vez- de manera pública a las denuncias que enfrenta su expareja, el exfutbolista Jorge Valdivia, por el delito de violación.

"Por mucho que uno termine una relación no quiere decir que automáticamente se acabe el amor", afirmó la parlamentaria en el video que compartió en su cuenta de Instagram.

En el registro, que tiene una extensión de más de cinco minutos, Orsini además confirma que se contactó telefónicamente con una de las denunciantes.

Contacto con una de las denunciantes

"Quería hacer este video porque creo que es necesario explicar algunas cosas", indica Maite Orsini al comienzo del video que publicó alrededor de las 23:00 horas de este lunes en sus redes sociales.

En él, la diputada señala: "Hace tiempo que no estoy bien y desde que denunciaron a mi expareja esa condición se ha agudizado". En la misma línea, agrega que: "Nadie está preparado ni espera que a quien uno ama o ha amado lo denuncien por algo tan grave como las acusaciones que hoy día existen en contra de Jorge".

Orsini detalla que la situación la llevó a un conflicto entre su postura general respecto a estos casos y su historia sentimental con el exdeportista. "Mi lugar siempre ha estado con las víctimas de violencia y a eso he dedicado mi trabajo, mi vida. Y todo eso me genera una contradicción que es muy grande, que es muy dolorosa", precisa.

Además, la parlamentaria confirma que se contactó con una de las dos querellantes. "Cuando me enteré de la denuncia, me puse a disposición de la denunciante a través de un conocido común para que me llamase si así lo quería y así lo hizo", explica en el video.

No obstante, luego la diputada reflexiona que: "lo prudente debió haber sido a limitarme a declarar en fiscalía, cosa que hice voluntariamente". Respecto a esto, Orsini enfantiza en que su declaración "no fue ni a favor ni en contra de nadie, sino solo respondiendo con la verdad a lo que se me preguntó".

Finalmente, la expareja de Jorge Valdivia hace un llamado en el video a detener el "acoso mediático" y los "juicios desmedidos". "Alcancé un límite que va más allá de lo que puedo soportar", afirma Orsini.

