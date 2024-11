¿Qué pasará con Jorge Valdivia?: Aparición de Maite Orsini y nuevos antecedentes marcan el caso

26 nov. 2024 - 04:17 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado lunes 25 de noviembre se venció el plazo para apelar contra la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno que rige a Jorge Valdivia, exfutbolista imputado por dos denuncias de violación. Un recurso que llegó a ser presentado por uno de los abogados querellantes.

La jornada estuvo marcada además por el presunto incumplimiento de la medida cautelar por parte de Valdivia, así como el surgimiento del nombre de la diputada Maite Orsini, expareja del atleta, en la carpeta investigativa.

El rol de Orsini

La diputada del Frente Amplio, Maite Orsini, sostuvo una relación amorosa con Jorge Valdivia que se extendió por dos años hasta su quiebre a mediados de 2024.

Una nueva arista del caso expuso que la parlamentaria se contactó con la primera denunciante, una tatuadora, tras hacerse pública la querella. Un hecho que ella misma confirmó este lunes a través de un video difundido en sus redes sociales.

"Cuando me enteré de la denuncia, me puse a disposición de la denunciante a través de un conocido común para que me llamase si así lo quería y así lo hizo", explicó Orsini. En la misma línea, afirmó que su declaración en Fiscalía "no fue a favor ni en contra de nadie, sino solo respondiendo con la verdad".

Al respecto, Paula Vial, la abogada de Valdivia, señaló que la aparición de la diputada en el caso no es relevante para acreditar ningún delito.

"No tiene ninguna relevancia que ellos hayan chateado esa noche, ninguna", expresó. Esto, ya que se comprobó que su representado sostuvo una conversación vía WhatsApp con la parlamentaria mientras se encontraba con una de sus denunciantes.

Revisión de cautelares

Carabineros reportó que Jorge Valdivia habría incumplido la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno durante la madrugada del pasado jueves 21 de noviembre. Noche en que el exjugador no atendió en su casa a personal policial que concurrió a fiscalizarlo.

Ante la acusación, el imputado contestó: "Me quedé dormido, no escuché el timbre". No obstante, el registro de Carabineros fue suficiente para que Fiscalía anunciara que buscaría revertir la cautelar y solicitar la de prisión preventiva.

Por otro lado, una de las querellantes presentó un recurso de apelación a la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, lo que implicaría una nueva reevaluación por parte del Tribunal acerca de la actual situación de Valdivia.

