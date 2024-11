Tras supuesto incumplimiento de Jorge Valdivia: ¿Cómo se fiscaliza el arresto domiciliario?

25 nov. 2024 - 15:18 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado viernes 22 de noviembre se supo que Jorge Valdivia, actualmente bajo investigación por dos delitos de violación, habría incumplido el arresto domiciliario nocturno que pesa en su contra y que Carabineros controla cada jornada concurriendo a su departamento en la comuna de Las Condes.

Según informó Carabineros al 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Valdivia no los recibió cuando llegaron a fiscalizarlo en la madrugada del jueves. La situación hizo que el jugador rompiera el silencio y se defendiera, asegurando que jamás incumplió el arresto domiciliario nocturno.

En el matinal Mucho Gusto, Sabas Chahuán, abogado y exfiscal nacional, explicó en la mañana de este lunes cómo se controla esta medida cautelar, y advirtió que "el solo hecho de que Valdivia no haya contestado el timbre no configura el incumplimiento de inmediato, porque puede ser verdad que haya estado durmiendo".

¿Qué dijo el exfiscal nacional Sabas Chahuán?

Ante la pregunta de si el tramo para arresto domiciliario nocturno suele ser de 22:00 a 6:00 horas, Chahuán respondió que "en general, sí, lo define el tribunal, pero podría alterar el horario por alguna petición especial. Son 8 horas generalmente, (pero) no está en la ley".

"Cuando hay arresto domiciliario nocturno, a la comisaría de Carabineros respectiva se le encarga que vaya al domicilio a distinta hora y pregunte si está" la persona en cuestión, agregó. "El conserje los puede dejar ingresar para tocar la puerta, pero no pueden entrar a la fuerza".

El exfiscal nacional también abordó los dichos de Valdivia, quien dio a conocer el pasado viernes que tras lo ocurrido dio su número de teléfono a Carabineros para que lo llamen si se queda dormido y no abre la puerta. "Es una práctica habitual para que no pase esto (...), no es obligatorio", dijo.

A veces Carabineros va a controlar al imputado más de dos veces en una jornada

Respecto a la frecuencia con la que puede ir Carabineros, señaló que "depende, depende un poco del criterio del comisario o de los encargados de la fiscalización. Normalmente, van una vez en nocturno y dos veces cuando es total, cuando es todo el día, pero de repente van más de dos veces".

Chahuán añadió que el imputado debe fijar un domicilio para el control de Carabineros, pero "cuando llevan mucho tiempo en arresto domiciliario, a veces lo cambian a petición del tribunal, porque se van a ir de vacaciones o para ir a ver a los hijos que tienen porque están separados, etcétera. No es tan rígido, depende del delito".

