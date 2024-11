"No entienden lo que significa todo esto para mí": Jorge Valdivia habla por primera vez de las denuncias en su contra

22 nov. 2024 - 23:23 hrs.

¿Qué pasó?

Jorge Valdivia se refirió escuetamente a la compleja situación judicial que atraviesa actualmente tras la presentación de dos denuncias por violación en su contra, que lo mantienen con arresto domiciliario nocturno, luego de haber permanecido algunos días en prisión preventiva.

"No entienden lo que significa todo esto para mí"

"Ha sido una situación difícil, ustedes no entienden lo que significa todo esto para mí", señaló el exjugador a Radio ADN, tras ser consultado por un supuesto incumplimiento de la medida cautelar, de acuerdo a una acusación hecha por Carabineros.

"Yo venía sin dormir, venía con la angustia que significa todo este proceso del que no me voy a referir, no voy a hablar", aseguró.

"He cumplido los horarios"

Carabineros informó al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que Jorge Valdivia no los recibió en su departamento de Las Condes cuando concurrieron a fiscalizarlo la madrugada de este jueves. El exjugador se defendió asegurando al citado medio que no incumplió el arresto domiciliario nocturno.

"Yo llegué cerca de las 21:50 horas (del miércoles) y después salí en la mañana (del jueves) a la hora que tenía que salir. Lo que pasa es que no escuché el timbre. Vinieron un poco tarde, aguanté (despierto) hasta las 03:30 horas", declaró.

Al respecto, insistió en que "no escuché el citófono ni el timbre. Creo que vinieron cerca de las 05:00 horas. No lo escuché, pero todas las otras veces he estado".

"Cuando se dice 'incumplió' pareciera que no estaba, que andaba fuera del departamento, fuera del edificio, pero yo estaba en el edificio. Afortunadamente, está lleno de cámaras y si hay alguien que puede llegar a dudar de lo que estaba diciendo, tengo la suerte de que están las cámaras", insistió.

Todo sobre Jorge Valdivia