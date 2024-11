"Me quedé dormido, no escuché el timbre": Jorge Valdivia niega incumplimiento de arresto domiciliario nocturno

22 nov. 2024 - 22:02 hrs.

¿Qué pasó?

Jorge Valdivia negó haber incumplido la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno la madrugada de este jueves, luego que Carabineros asegurara que el exjugador no los recibió cuando concurrieron hasta su domicilio en Las Condes para fiscalizarlo.

La institución policial informó al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que el otrora futbolista no atendió al timbre de su departamento ni tampoco a los llamados de conserjería. "Me quedé dormido, no escuché el timbre", se defendió.

"Me quedé dormido, no escuché el timbre"

"Yo llegué cerca de las 21:50 horas (del miércoles) y después salí en la mañana (del jueves) a la hora que tenía que salir, lo que pasa es que no escuché el timbre. Vinieron un poco tarde, aguanté hasta las 03:30 horas", comenzó señalando a Radio ADN.

El exjugador dijo estar al tanto de que una de las obligaciones de la medida cautelar que le ordenó el tribunal es recibir a Carabineros cuando se presenten, entre las 22:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente.

"Yo creo que han venido entre 20 y 30 veces; y yo he estado las 29 veces si son 30, y 19 si son 20. A veces vienen a las 22:20 horas. Después del partido de Chile llegaron como a las 04:00 horas, han venido a las 03:30 horas", declaró.

Valdivia aseguró al citado medio que la madrugada del jueves "no escuché el citófono ni el timbre. Creo que vinieron cerca de las 05:00 horas. No lo escuché, pero todas las otras veces he estado".

"Yo estaba en el edificio"

"Después lo que genera todo esto es propio de quien tiene los intereses. Cuando se dice 'incumplió', es que no estaba, me imagino por lo que ha dicho mi abogada. Creo que ella también ha declarado", continuó el ex deportista.

"Cuando se dice 'incumplió' pareciera que no estaba, que andaba fuera del departamento, fuera del edificio, pero yo estaba en el edificio. Afortunadamente, está lleno de cámaras y si hay alguien que puede llegar a dudar de lo que estaba diciendo, tengo la suerte de que están las cámaras", insistió.

"No sé si incumplir es no escuchar el timbre. Tengo que escucharlo, lógico, pero de las tantas veces que han venido.... porque viene todos los días Carabineros. De hecho, ayer vino un carabinero y nos pusimos a conversar para no volver a cometer este error y correr este riesgo, le dejé mi número de teléfono para que me puedan llamar, para que si me vuelve a pasar de quedarme dormido.

